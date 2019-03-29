深陷戰地情緣急匯款　警勸女80分鐘戳破「假視訊」醒悟

▲因行員的機警協助，得以保住市民財產，永康分局副分局長章振國，代表分局前往頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區1位黃姓女子，網絡交友認識自稱比利時籍軍醫，對方以將畢身積蓄以現金包裹方式寄送來台，請黃女先代為支付海關稅金並保管，戰後會來台清償領回，黃女深信不疑前往匯款時，銀行行員發現有異報警查證，永康分局鹽行派出所員警接力苦勸黃女80分鐘，終讓黃女驚覺是被詐騙放棄匯款。

今年3月初，黃姓女子網路交友時認識1名自稱是比利時籍男子，對方稱正在伊拉克從軍，協助醫護受傷戰患，並傳送當地照片取信黃女。該男噓寒問暖幾日後，開始敘說自己的處境，因非當地人無法使用銀行業務儲匯，但工作所得已存了一筆現金，為了避免戰爭而流失，說服黃女能為其保管，擇日來台見面領回，黃女心軟想助人而答應。

而後對方向黃女謊騙現金包裹卡在中國海關，需匯款海關稅美金1100元，黃女不疑有他，於3月21日前往銀行欲匯款至中國指定帳戶，梁姓經理及蔡姓行員主動關懷提問驚覺有異而報案。

永康分局鹽行派出所員警獲報立即前往，了解狀況後即向黃女說明這是常見的詐騙手法，但見黃女仍為所動，員警趕緊通報所長支援，細心的員警發現，對方所傳戰地照片是從網路下載的，且與對方視訊時，畫面斷斷續續，仔細一看又發現是詐騙集團撥放國外直播主錄製的影片來「視訊」，然後假藉是訊號不好即中斷。經警方接力苦勸近80分鐘，終於讓黃女相信是詐騙而放棄匯款，成功阻詐美金1100元（約新台幣3萬多元）。因行員的機警協助，得以保住市民財產，讓警方非常感激，由永康分局副分局長章振國，代表分局前往頒發感謝狀。

永康分局呼籲，民眾利用社群網站交友要注意，不要輕易相信對方言詞，談到「錢」就是詐騙，要求「買點數」也是詐騙，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。