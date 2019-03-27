婦人遭騙匯款　員警及時阻詐保20萬老本

▲鄭姓婦人接獲手機Line訊息，詐騙集團假借先生的朋友名義要借款，要求匯入指定帳戶，婦人不疑有詐，即至京城銀行新興分行匯款，幸得警方獲報趕來攔阻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區1名鄭姓婦人接獲手機Line訊息，詐騙集團假借先生的朋友名義要借款，要求匯入指定帳戶，婦人不疑有詐，即至京城銀行新興分行匯款，幸得警方獲報趕來攔阻，成功保住婦人帳戶內存款20餘萬元，避免受騙。

台南市警六分局金華所巡佐許建政、警員林于翔等2員，於3月26日11時5分執行巡邏勤務時，接獲京城銀行新興分行通報有民眾需協助；警方趕抵時，經銀行行員表示有位婦人，欲匯款大筆金額，驚覺有異，即通知警方前來處理。

員警立即上前予以攔阻，並說明此係常見之詐騙方法，鄭婦向警方表示，他接到自稱先生的朋友傳Line訊息，急需借款，許等2員告知鄭婦此乃常見詐騙技倆，千萬別再聽信詐騙電話的指示，成功保住鄭婦辛苦賺的血汗錢。

鄭婦向警方表示，接獲詐騙電話時又驚又疑，還好鄭婦在銀行匯款時，金華所員警第一時間獲報前往了解，及時攔阻詐騙情事發生，否則她將慘遭詐騙，辛苦賺的血汗錢可能流入詐騙集團的口袋。

市警六分局呼籲民眾，若接到不明來電，假借朋友Line要求至銀行匯款時，千萬別上當，應冷靜詳加查證，以免被詐騙，並撥打165或110與警方聯繫，切勿依其指示匯款。