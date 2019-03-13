攏系假！美軍官飛台見面先匯500美元　婦堅持「相信愛情」

▲詐騙集團盜用網路照片，取得婦人信任後，藉口軍人離境須繳500元美金，請婦人先匯款。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名單身女因在網路認識自稱任職於美國支援聯合國派駐中東的軍官，軍官辯稱需要保證金才能來台與她見面，請她先匯500美金，之後再還她。女子在銀行櫃檯準備匯款時被機警的行員注意而報警，經警方不斷勸說，女子才打消匯款念頭，認知到遭到詐騙。

新竹一名50歲的張女掉進了詐騙集團網路交友的溫柔陷阱！詐騙集團盜用網路照片，偽裝是美國支援聯合國派駐中東伊拉克「維和部隊軍官」，在FB不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，因為愛慕婦人，想要來台灣和她見面並結婚，但因為他是軍人，離境搭飛機必須繳交額外的保險費，拜託婦人先匯款500元美金給過去，飛來台灣就會還給她。

2019年3月11日15時許，張女依照指示至台灣銀行新竹分行在櫃檯辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起行員何欣純小姐的注意，並通報派駐台銀的保七員警曾仁國、陳偉、張藝騰前來關心瞭解。

在詐騙集團不斷甜言蜜語洗腦下，婦人深信軍官一定會飛來台灣和她相會。保七員警和台銀行員不斷苦勸，這些軍官照片都是網路盜用的，這些都是詐騙的手法。但婦人表示，「500元美金只是小錢，我就相信他這一次」，對方在等著用錢，請銀行趕快匯過去。

保七員警與台銀行員而後不斷拿出詐騙案例向婦人說明，這些軍官都是假的，來台灣結婚也是假的。詐騙集團都會從小額開始騙，然後再找其他理由繼續小額騙，最後再騙一筆大筆的，他們人就會消失不見，500元美金也是辛苦錢，千萬別上當，婦人才醒悟這是一場假軍官網路交友詐騙，十分感謝保七員警與台銀行員的協助幫忙。保七第一大隊業將本案相關資料送交轄區東門派出所繼續追查幕後的詐騙集團。