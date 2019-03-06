愛上「戰地醫生」搶救結婚禮金　痴女急匯70萬警筆談讓她驚醒

▲大陸一名男子詐欺喑啞陳女，員警透過筆談的方式與陳女溝通，要她不要匯款受騙。（圖／沈繼昌記者翻攝，下同）

地方中心／桃園報導

桃園中路派出所員警5日接獲某銀行電話，表示有民眾疑似遭詐騙，現場發現一位陳小姐（喑啞人士）跟行員筆談匯款問題，經了解陳女透過網路認識一名自稱馬克的波蘭籍醫生，行員發現是詐騙立即勸阻匯款，豈料陳女堅決匯款，員警親自撥打對方電話確認是詐騙，與陳女筆談1個多小時、不斷勸導，才讓陳女驚覺自己受騙，不再堅持匯款。

陳女因匯款問題和行員筆談，經員警協助，發現陳女透過網路認識自稱馬克的波蘭籍醫生，對方表示目前在約旦擔任「戰地醫生」，要跟陳女結婚，並送美金25萬元當禮物，說怕通關被阻擋要把錢放進保險箱內一併寄到台灣，請陳女匯保險箱錢給他，陳女準備匯出美金2萬餘元（台幣約71萬元），行員與員警接連筆談勸導陳女，她仍堅決匯款，直至員警撥打對方所提供的電話，證實對方為詐騙，經員警耐心不斷勸導後，陳女才恍然大悟停止匯款。

而後員警與對方通電話，對方為帶有大陸口音的男子，且不斷重複幾句簡單的英文問候語，「Hello」、「 Nice To Meet You」，員警接著用英文詢問，對方卻直接掛電話，加上對方與陳女交談的留言皆為簡體中文，經員警不停的勸阻，陳女才驚覺上當。警方將持續追查詐騙嫌犯，並呼籲民眾當心網路交友，發現疑似有詐騙嫌疑，立即撥打165防詐騙專線。