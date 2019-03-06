　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

愛上「戰地醫生」搶救結婚禮金　痴女急匯70萬警筆談讓她驚醒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸一名男子詐欺喑啞陳女，員警透過筆談的方式與陳女溝通，要她不要匯款受騙。（圖／沈繼昌記者翻攝，下同）

▲大陸一名男子詐欺喑啞陳女，員警透過筆談的方式與陳女溝通，要她不要匯款受騙。（圖／沈繼昌記者翻攝，下同）

地方中心／桃園報導

桃園中路派出所員警5日接獲某銀行電話，表示有民眾疑似遭詐騙，現場發現一位陳小姐（喑啞人士）跟行員筆談匯款問題，經了解陳女透過網路認識一名自稱馬克的波蘭籍醫生，行員發現是詐騙立即勸阻匯款，豈料陳女堅決匯款，員警親自撥打對方電話確認是詐騙，與陳女筆談1個多小時、不斷勸導，才讓陳女驚覺自己受騙，不再堅持匯款。

陳女因匯款問題和行員筆談，經員警協助，發現陳女透過網路認識自稱馬克的波蘭籍醫生，對方表示目前在約旦擔任「戰地醫生」，要跟陳女結婚，並送美金25萬元當禮物，說怕通關被阻擋要把錢放進保險箱內一併寄到台灣，請陳女匯保險箱錢給他，陳女準備匯出美金2萬餘元（台幣約71萬元），行員與員警接連筆談勸導陳女，她仍堅決匯款，直至員警撥打對方所提供的電話，證實對方為詐騙，經員警耐心不斷勸導後，陳女才恍然大悟停止匯款。

▲大陸一名男子詐欺喑啞陳女，員警透過筆談的方式與陳女溝通，要她不要匯款受騙。（圖／沈繼昌記者攝）

而後員警與對方通電話，對方為帶有大陸口音的男子，且不斷重複幾句簡單的英文問候語，「Hello」、「 Nice To Meet You」，員警接著用英文詢問，對方卻直接掛電話，加上對方與陳女交談的留言皆為簡體中文，經員警不停的勸阻，陳女才驚覺上當。警方將持續追查詐騙嫌犯，並呼籲民眾當心網路交友，發現疑似有詐騙嫌疑，立即撥打165防詐騙專線。

ET快訊
蔡依林曬美照　阿信偷回「啾啾❤曖昧密碼」被抓到了！
獨／鄒族妹爆乳烤香腸　18年前嫩照曝光…酒窩超甜美
孕妻慘遭凌辱！南非丈夫趕救她…怒砍性侵犯「剁碎成屍塊」

關鍵字：詐騙,大陸男,匯款

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控韓國瑜一年喝300天！王浩宇爆「消息來源」：百分百可信

記者丟直球「何時宣布選總統？」　韓國瑜愣回：你想太多了　

拖板車酒駕竟倒車撞警險死　挨轟4槍躲水溝網嗆：垃圾啦去X啊！

快訊／告三立、陳斐娟求償5百萬　陳佩琪一審敗訴

紙條寫「我恨謝龍介」　男後腦受傷離奇躺謝龍介宣傳車「昏迷指數3」

爆乳妹勾男客猛搖99下！台中夜店又辦「美尻派對」　21歲熱褲妹被帶回

獨／阿里山「新亮點」香腸妹爆紅！18年前「嫩照」曝光...驚呆一票人

完全沒在看！BMW男臨停路邊就開門　害女騎士犁田左腳骨折

新加坡5刑警悄悄抵台　「廚餘嬰屍案」低調情資交換

擔心重病親哥無人照顧　通緝男頻換工作騎UBike只為天天探望

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

在台灣出門必帶「環保袋、筷子」　外國人：分不清戴口罩是病或髒？

獨／阿里山「新亮點」香腸妹爆紅！18年前「嫩照」曝光...驚呆一票人

完全沒在看！BMW男臨停路邊就開門　害女騎士犁田左腳骨折

新加坡5刑警悄悄抵台　「廚餘嬰屍案」低調情資交換

擔心重病親哥無人照顧　通緝男頻換工作騎UBike只為天天探望

雲河西餐廳大亨黑白通吃　臉部中彈命大逃死劫

養生按摩館藏逃逸移工　警上門老闆娘竟拿出西瓜刀咆哮

愛上「戰地醫生」搶救結婚禮金　痴女急匯70萬警筆談讓她驚醒

28歲日男看上41歲美艷辣媽　美妝店深蹲變身「偷拍狼」

控華航違背「禁搭便車」協議　空服員要求提高外站津貼敗訴

原因曝光！妻輔選太專心　男攜「我恨謝龍介」紙條昏迷躺宣傳車

不反對暫時貯存場　侯友宜：請告訴新北核廢料到底放多久？

爆韓國瑜天天醉「辦公室被打爆」　王浩宇PO文：拜託韓粉們先冷靜

捷克男遭「最猛寵物」咬死　警射殺2獅才能搬血屍

術後復原良好　黃鈺仁盼奧運積分榜衝上前二

三新、壹電視新聞台「非洲豬瘟」內容遭NCC警告、改進

日本紀州半島空靈系山海景點大搜查　穿平安裝玩穿越

獨／阿里山「新亮點」香腸妹爆紅！18年前「嫩照」曝光...驚呆一票人

日本絕景三方五湖幫你實現願望　漂浮舟屋、米其林七星級體驗

富士山伴您賞紫藤花粉蝶花芝櫻　繽紛花海一次滿足

網美衝啊！粉嫩系飲品店襲捲高雄　40款果茶飲＋7種手揉珍珠

「南瓜妮」柯家洋一開口　蕭敬騰聽傻：講話好像阿信 │ 這就是原創

社會熱門新聞

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

男客搶跟阿里山烤肉妹合照　網喊..

拖板車酒駕　竟倒車撞警

公路旁超正香腸妹！　車群全暴動

彰化警緝毒　藥頭舉槍轟太陽穴

即／陳佩琪告三立、陳斐娟　一審..

萬華驚傳瓦斯外洩　台電緊急斷電

台中夜店又辦美尻派對　警帶回2..

獨／阿里山香腸妹爆紅！超嫩照曝..

台大恐怖男女友是她　挽愛3賤招..

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔..

台中夜店被警臨檢　長腿辣妹臭臉

「G奶子瑜」找許安進討錢被嚇哭

塞車逆向踢鐵板！「倒車109秒..

更多熱門

相關新聞

超商缺失督導　現金瞬間消失

湖口一家萊爾富4日晚間8時許遭到假扮超商稽查人員的男子將5萬9千元的現金全部捲走，被害女的姐姐po文及照片要求神通廣大的網友幫忙肉搜揪凶，「我妹妹只是個大學生在半工半讀！麻煩善心人士揪出此人。」新湖分局警方強調，已經受理報案也已掌握作案對象，將儘速他逮捕歸案。

名嘴遭詐10萬　烏龍一場遭虧：錢不如給我

熟女騙走綠寶石　富商150萬贖回提告　

成功攔破詐騙　逮獲1女嫌獲好評

小額禮券誘拐ＡＴＭ修改　詐騙手法翻新

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

大S汪小菲爆婚姻危機

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶鏡

大S認了：經營兩地婚姻不容易

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

大S生子癲癇心跳停！　婆婆竟先打卡炫耀

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面