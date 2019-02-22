平均每天被騙1億！日本首都圈詐騙案件再攀高　嫌犯4成以上未滿18歲

▲嫌犯透過電話、電子郵件等方式進行詐騙，常要求到自動提款機匯款。（示意圖／記者張一中攝）

國際中心／綜合報導

日本警察廳21日公布數據顯示，日本去年因為「特殊詐欺」遭詐騙的金額約為356億8000萬日圓（約99億2200萬台幣），平均每天有近1億日圓（約2800萬台幣）的損失，雖然整體金額比前一年少了38億日圓，不過在東京、琦玉和神奈川等首都圈中心的詐騙件數卻大幅增加。

根據日本放送協會（NHK）報導，以詐騙件數來看，去年總數為1萬6493件，比前一年減少1719件，但東京404件、埼玉縣191件及神奈川縣183件，都比前一年還要多。此外，因涉嫌特殊詐欺遭逮捕的嫌犯也達到歷史新高的2747人，且未滿18歲的青少年就有754人，佔全體的27.4%，也比前一年增加1.5倍，而全部的詐騙受害人中，有78%的比率都是65歲以上的高齡者。

日本的「特殊詐欺」意指對不特定對象透過非面對面的方式，用電話、傳真、電子郵件等方式進行詐騙，一般分成匯款詐欺及類似匯款詐欺。日本特殊詐欺事件最早自2004年開始統計被害金額，年年都超過250億日圓，其中最高紀錄發生在2014年高達565億日圓（約157億台幣）。

由於該類詐騙行為的被害人通常需要到金融機構匯款，經過警方多年宣導並配合金融機構防範，去年就阻止了1萬4151起案件，守住大約143億日圓，被害金額至去年為止也已經連續4年減少，不過數據仍相當可觀。