嘉義市無菸宣導　市長黃敏惠呼籲民眾加入「無菸」行列

▲▼嘉義市無菸家庭宣導活動，市長黃敏惠呼籲民眾加入無菸家庭簽署行列，一起勇敢對菸害說不。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局28日在復國幼兒園舉辦「鯊魚家族不哈菸．健康每一天」無菸家庭宣導活動，市長黃敏惠送上紅通通的蘋果，祝福小朋友遠離菸害，兒童節快樂；現場還有yoyo家族西瓜哥哥和奇異果姐姐，帶孩子們跳時下最夯的「鯊魚舞」，呼籲民眾加入無菸家庭簽署行列，一起勇敢對菸害說不。

黃敏惠與小朋友代表戴上鯊魚手套，高喊「我家不吸菸，健康每一天」，合力將一支支巨菸折斷，展現拒菸決心。現場更有神秘老菸槍爸爸，戴著鯊魚頭套上台熱情響應。他說，因為長期抽菸導致氣喘、卡痰、體力下滑，更被女兒嫌棄嘴巴、身體臭，因此決定戒掉長達20年的菸癮，當作送給女兒的兒童節禮物，霸氣宣言獲得全場掌聲。





黃敏惠表示，菸品是國人健康的頭號殺手，平均每20分鐘就有1人死於菸害，二手菸更被國際癌症研究中心歸類為一級致癌物質。根據國外實證研究指出，二手菸、三手菸對孩童的危害遠大於成人，將造成或加重兒童呼吸道疾病及認知能力缺陷，甚至具致癌風險。黃敏惠市長呼籲孩子們勇敢對菸害說不，也請孩子們回家，也帶著家人一起戒菸，健康每一天。

黃敏惠邀請爸爸媽媽一起疼惜家中的寶貝，共同響應「鯊魚家族不哈菸 健康每一天」無菸家庭簽署，活動自即日起至108年5月20日止，相關訊息將由衛生局發送到全嘉義市幼兒園及國小，預計5月31日抽出送出500張「麻吉樂園嘉義叢林館」門票， 6月10日在衛生局網站公告結果。