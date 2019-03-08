三八婦女節看台灣女力當道　2018產7女縣市長史上最高

▲台中市長盧秀燕。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

今天是國際三八婦女節。回顧2018九合一選舉，國民黨推出7位女性候選人參選縣市首長，結果上演「全壘打」全部當選，特別是東台灣的宜花東都是女性當家。

這7名縣市長分別是，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚，以及台東縣長饒慶鈴。

盧秀燕強打台中空污議題、恢復老人健保及「台中富市3」經濟政策等3大政見，並在選前4天辭去立委職務催票，成功贏得選民支持，最後以大勝20萬票擊敗林佳龍，替國民黨奪回台中執政權。

民進黨執政12年的雲林縣，也綠地變藍天，由張麗善擊敗尋求連任的民進黨對手李進勇。彰化縣長王惠美也從開票起就一路領先，成功擠下尋求連任的民進黨對手魏明谷。

代表國民黨回鍋參選的嘉義市長的黃敏惠，也成功以41.18％的得票率險勝尋求連任的涂醒哲，讓嘉義市綠地再次變回藍天。此外，林姿妙、徐榛蔚、饒慶鈴更一舉奪下宜花東。

前立法院長王金平8日也在臉書粉專「台灣公道伯王金平」表示，台灣的兩性平權，歷經許多人努力打拼，逐漸開花結果；性別工作平等法通過後，台灣女性勞動參與率攀升，台灣女性參政比例，更有大幅成長，立委的女性比例突破40％、2018年選舉產生7位女性首長。