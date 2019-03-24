嘉市大同國小102年校慶　黃敏惠母親「學姐」身分回母校

▲▼嘉義市大同國小102年校慶，市長黃敏惠與同為該校校友的母親鄭黃梅子(圖中)回母校致意。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市大同國民小學23日慶祝創校102週年，學校以「學子莘莘迎朝旭‧百年勛業展新局」為主題，規劃一連串校慶系列活動，是嘉義市暨崇文國小後第二所具有百年歷史的學校。市長黃敏惠，也帶著同為校友的母親鄭黃梅子返回母校，歡度大同國小102歲校慶。





黃敏惠市長表示，母親鄭黃梅子畢業於大同國小，算是小朋友的「學姐」。過去在日據時代，學校還曾因飛機空襲疏散下鄉。她強調，每個時代有不同考驗，不變的是培養孩子解決問題、不怕難關的能力。



校慶活動先是因遇雨改至活動中心，由大同國小管樂團、直笛隊演奏知名樂曲揭開序曲。開幕典禮中「校友回娘家」橋段，特別表揚多位各行各業傑出校友，為社會各階層之賢達校友表彰其貢獻，傳達典範學習意涵。

天氣隨後在表揚傑出校友階段後放晴，現場貴賓及親師生移駕操場，觀賞由幼兒園90位天真活潑的小朋友帶來「彩色世界 迎向大同」舞蹈，小朋友天真無邪的擺動手足，相當可愛。

國際教育課程中，各年級以各國家地區的「衣」為表演主題，呈現具有創意的埃及豔后與法老王、夏威夷草裙舞、台灣客家藍衫、印尼疊染衣、日本武士、非洲土著等造型裝扮，場面熱鬧精彩。其中六年級學生頭戴自己製作的水牛枯骨面具、腰及雙腳圍上花紋紙，十足土著模樣，呈現非洲特有風情。

另外二、四、六年級學生分別帶來的「豬事大吉 八戒舞」、「舞動青春 熱力Go~Go~Go~」舞蹈，紛紛營造出熱情與朝氣。典禮結束後便是各年級的個人徑賽決賽，以及講求團隊合作的親子與班級趣味競賽。在新完工美輪美奐的PU跑道上進行徑賽活動，將校慶活動帶到最高潮。



