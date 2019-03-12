嘉義高中棒球隊全國第七　市長黃敏惠前往慰問

▲▼ 嘉義高中棒球隊木棒組全國第七，市長黃敏惠前往慰問。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義高中棒球隊在107學年度高中棒球運動聯賽木棒組全國41支強隊中，勇奪第7名的佳績市長黃敏惠12日上午到球隊訓練基地運三棒壘球場關心球隊練習情況，並致贈獎勵金及訓練用球。嘉勉該隊教職員及選手奮戰不懈精神，全員現場也表演自創的活潑動感舞曲，歡迎黃敏惠的到來，議員蔡榮豐也現場致贈兩箱木瓜給球隊。





黃敏惠表示，嘉義是台灣棒球發展的原鄉，棒球運動的教育扎根是從國小、國中，一直到高中階段的選手培訓，再加上嘉大棒球、及未來職業棒球賽事，這樣五個階段的棒球培訓與比賽都能讓嘉義市棒球運動發光發熱，讓棒球選手們有一個展現團隊合作與球技的舞台。而透過基層培訓與在地運動實力的累積，也將為嘉義市帶來運動產業的升級與運動經濟的商機。





嘉義高中校長劉永堂表示，今天這個場面令人感動，感謝黃市長與市府團隊對棒球教育的重視。嘉中棒球隊在教練們用心培訓之下，以虛心接受訓練、磨練的態度，才走到這一步。因為選手們的賣力演出，所以榮獲第7名是實至名歸。



教練蔡士偉談到，每一場賽事都是展現孩子們平時訓練的成果，此次致勝關鍵點在於，孩子們展現團隊凝聚力。蔡教練也指出，棒球培訓在國小端是最重要的一環，從國小端選手培訓接續銜接，才能真正深耕、發展嘉義市棒球教育與運動。



市府教育處指出，市府致力於棒球選手從國小、國中到高中的「三級銜接」，培訓基層棒球選手，並持續爭取嘉市棒球深耕計畫，且獲得中央教育單位給予實質經費補助。目前嘉義市有組成棒球隊的學校有民族、垂楊、博愛及世賢等四間國小球隊，民生、大業及蘭潭3所國中球隊，高中則有嘉義、仁義高中。