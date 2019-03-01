嘉義諸羅暨嘉大盃全國羽球公開賽　黃敏惠推運動經濟

▲▼ 2019年第12屆嘉義諸羅暨嘉大盃全國羽球公開賽開打，市長黃敏惠規劃舉辦運動賽事振興觀光經濟。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



「2019年第12屆嘉義諸羅暨嘉大盃全國羽球公開賽」2月28日起至3月3日在嘉義市國民運動中心舉辦，本次賽事為108年嘉義市推廣羽球運動的重點活動，28日上午舉行開幕典禮，為鼓勵民眾參與觀賞賽事，現場備有高級羽球拍等多項摸彩獎品，另外，賽事第一次引進線上即時比分系統，讓參賽者可以線上得知即時比賽分數賽況！此外，除了高額優勝獎金外，也提供選手超豪華羽球拍等摸彩禮，讓抽中的幸運得主直呼賺到。市長黃敏惠出席，感謝來自全國的好手來嘉比賽，用運動家的精神全力以赴拚輸贏；也提醒在場選手們，比賽之餘別忘了在嘉義市觀光、品嘗美食。

黃敏惠表示，嘉義市長期以來許多教練與老師培育羽球人才，我們要努力讓羽球發光發熱；連假第一天就有這麼精彩的比賽，不僅來自全國的選手可以彼此切磋球技，還可以認識嘉義市的熱情，因此運動經濟值得一再舉辦。



黃敏惠說，嘉大盃邁入第12年，真的很不容易，又有將近1000名選手，在我們新的、這麼好的國民運動中心舉辦，而這座國民運動中心就是在我任內向中央提案申請的；未來市府也會積極建設西區國民運動中心，也希望大家多多支持。未來市府會全力推動體育運動，也會推動重要的運動項目，羽球就是其中之一。而市府拚經濟的同時，也不會忘了體育經濟。



本次公開賽來自全國的參賽人數將近1000人次，可見嘉義市的羽球運動在嘉義市政府、羽球委員會及所有羽球愛好者的用心經營下越見成效；同時也提供球友一個切磋交流的機會，透過賽事以球會友，吸引社會各階層與年齡段人群加入全民運動的行列。市府希望藉此活動，使嘉義市再度成為羽球發展重要城市。