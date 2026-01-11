參議陳祥麟將任金門第二副縣長？陳福海公開場合稱呼惹猜測

▲金門縣政府人事異動是地區民眾關心的議題。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

地方制度法第五十六條條文修正公告實施後，非六都縣市均可設置第二位副縣長，有消息指出，金門縣長陳福海在公開場合直接稱呼參議陳祥麟為副縣長，引發地區民眾紛紛猜測縣府將又有新的一波人事異動。

根據本次修正公告之地方制度法，在修法後直轄市可設置三位副市長及三位副秘書長，其他縣市政府則可以設置兩位副縣市長及一位副秘書長，近日內，紛紛有其他縣市進行新增副縣長及副秘書長派任，其中台南市及雲林縣已分別完成派任，基隆市長謝國樑則是公開表示選前不派任第二副市長，近期各縣市派任新增副縣長將會紛紛公布，獎落誰家成為各地方重要的關注話題。

對於陳福海縣長這屆任期當中幾波的人事異動佈局，每次都成為地區人士茶餘飯後的話題，有些地方人士形容陳福海「用人唯陳」，只要姓氏對了就升官有望；但也有人認為，陳在金門本來就是大姓，人才濟濟也屬正常。姓氏不是原罪，是人才，抑或德不配位，終究要看其能力與操守是否經得起民眾的檢驗。

民眾指出，在陳福海這屆任期中升官就已經有文化局長陳榮昌、財政處長陳國庭、工務處長陳家輝、民政副處長陳國興、消防副局長陳國瑋、金門日報社長陳欽進、還有基層主管陳姓科長等，以致地方出現「用人唯陳」這樣的評論也頗為耐人尋味。現今坊間傳聞點名會再繼續升官的是被質疑曾經被檢方用貪污治罪條例起訴和涉及職場霸凌爭議的民政副處長陳國興，陳縣長是否真的不論爭議而只是「用人唯陳」？值得大家繼續觀察。