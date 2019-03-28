南下「特邀」韓國瑜會熱情款待　吳敦義笑：我是老高雄了！

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席吳敦義表示會去與高雄市長韓國瑜溝通特邀初選一事，韓國瑜下午返台受訪時說「若主席來必定熱情款待」。對此，吳敦義表示，「我是老高雄了」。

對於哪一天會南下高雄，吳敦義表示，他會再約時間，韓國瑜是好朋友，「溝通內容」他也會再思考一下，因為韓國瑜也是剛回國。





▲吳敦義,王金平出席台灣僑商聯合會2019春酒晚宴。（圖／記者李毓康攝，下同）

下午王金平會面前黨主席洪秀柱，對於黨中央拋出「特邀」這招，洪秀柱嘆了口氣說，這要問吳主席，不能一日三變，愛韓國瑜就不要害他，也不要用各種方式讓別人誤會韓，就是愛護、栽培人才，才必須照正常程序。對此，吳敦義只表示，我沒有聽說這些話。