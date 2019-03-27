　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫反擊：「和平宣言」絕不是賣台　勿扣紅帽子

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼朱立倫參加江公登樟老先生告別式。（圖／記者張榮恩攝）

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫26日晚間在臉開書直播，日前拋出若當總統，將推動兩岸領導人赴金門發表永久和平宣言，被民進黨批賣台宣言；他反擊，這是典型的逢中必反、扣紅帽子，這種惡意批評大可不必，應正面看待兩岸關係，積極化解兩岸衝突。

朱立倫日前表示自己若當總統，全力推動兩岸領導人金門會談，共同發表永久和平宣言。2015年歷史性的「馬習會」象徵台海兩岸從對抗轉向和平合作，可惜在總統蔡英文主政後，兩岸關係急遽倒退，無論國內經濟及對外關係，台灣都承受了嚴重後果。

朱立倫說，去年「九合一」大選，民進黨選舉失利，非但沒有在兩岸關係上改弦易轍，還變本加厲地升高兩岸衝突。和平已臨關鍵時刻，台灣必須在兩岸關係上，大大方方邁開腳步。尤其兩岸領導人，更應坐下來、好好談，為兩岸和平凝聚永續共識。

關於他日前拋出若當選總統，將邀大陸國家主席習近平在金門會談，並發表和平宣言。對於和平宣言被批評為賣台宣言，朱立倫在臉書直播指出，這是典型的逢中必反、扣紅帽子，這種惡意批評大可不必，應該正面看待兩岸關係，積極化解兩岸衝突，而不是對抗。
 
對於「和平宣言」是否為「和平協議」，朱立倫澄清說，和平協議是經過雙方簽署正式協議，按照「兩岸人民關係條例」以及未來要通過的「兩岸監督條例」進行；和平宣言則是雙邊對和平的支持有共同看法，是兩岸交流的重要基礎。
 
朱立倫也痛批民進黨政府，讓兩岸關係倒退，而非維持現狀，導致兩岸最高領導者無法坐下來談。他也提到，金門會談不只有兩岸領導人見面發表永久和平宣言的願景，更應有具體性作為，透過通水、通電、通氣、通車的「四通」，建構金門、廈門「雙門和平生活圈」。他也特別強調，「四通」不會影響國防，金廈建立和平生活圈、兩岸能夠和平交流，更相對安全、穩定。

ET快訊
許淑淨遭禁賽如再有選手被查用藥　郭婞淳恐失東奧資格
太陽公主號「700旅客霸船抗議」！推擠衝突控旅程像逃難
2屆奧運金牌許淑淨涉禁藥！國際組織來函要求公告
騎士搶快沒等燈號左轉　遭休旅車撞飛「肢體變形」慘死

關鍵字：朱立倫,和平宣言,習近平,金門會談,兩岸,國民黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫：韓國瑜若是主投　我也會去練投「不會只納涼」

預期「永久和平宣言」必遭抹紅　朱立倫：放馬過來

吳敦義為「King Maker」極力拱韓？ 國民黨：重返執政為主要目標

直球對決！朱立倫：吳敦義應儘速面談韓國瑜　初選前定案

影／全民期待！朱立倫推金門會談：兩岸共同發表永久和平宣言

影／吳敦義徵召韓國瑜登記　強調公平又「沒特殊待遇」

解套！吳敦義表態：韓國瑜被動「徵召領表」方式黨內有共識

影／初選規則一拖再拖　朱立倫略顯不悅：沒有徵召式的初選

影／黨中央4月將替韓國瑜領表？朱立倫神回：望他出訪一切順利

硬起來！朱立倫喊團結：民進黨意識型態跟台獨真的會害死台灣

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

「徵召式初選最沒爭議」　吳敦義：有人不方便主動領表登記

首次酒駕致死就死刑？柯文哲：應該要有酒癮的治療方式

韓國瑜赴港澳惹議　彭勝竹：應不算違法

訪美前找妙天談選總統？柯文哲嘆：每個人都在逼我選總統

爭取支持！王金平二度拜會馬英九、4月去找韓國瑜

台中「默契咖啡」喊話捍衛閱聽自由　店門口公告：不收看中天、TVBS

雲端最前線／清明連假攻略！花博必看10大亮點

韓國瑜虔誠參拜南普陀寺　大媽追著他「韓國人來了？」

「公婆說」反酸王金平「長者不仁」　吳敦義：我有間斷性重聽

朱立倫反擊：「和平宣言」絕不是賣台　勿扣紅帽子

「徵召式初選最沒爭議」　吳敦義：有人不方便主動領表登記

心疼！不知爸爸猝逝　10歲童哄2妹睡覺再貼心伴父一夜　

首次酒駕致死就死刑？柯文哲：應該要有酒癮的治療方式

郭董臉書小編曝光　美女軍師打造高人氣社群

甲骨文5月將裁352人　消息人士：未來將有更大幅度裁員

英國會架空政府！自行表決脫歐方案　梅伊：拒全盤接受

法籍男「酒後變浩克」揮拳踹車　聯手嫩台妹大鬧超商

韓國瑜赴港澳惹議　彭勝竹：應不算違法

漢弗萊斯怕被討厭「假扮」葛瑞芬　難忘林書豪說他打球努力

訪美前找妙天談選總統？柯文哲嘆：每個人都在逼我選總統

政治熱門新聞

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民..

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

陸委會恐罰50萬！韓國瑜：腦袋..

朱、王不滿徵召式初選　韓國瑜：..

訪陸5天搶52億訂單　陸委會想..

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

2020選不選　韓國瑜神回：老..

柯文哲出訪筆記「交流波士頓生技..

老公拚總統接力選市長？李佳芬苦..

深圳甜美女記者屢破關　韓國瑜失..

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

妙天：柯文哲會選總統

韓國瑜搶44億訂單　杜紫宸：外..

「韓國瑜條款」規範縣市長赴港澳..

更多熱門

相關新聞

朱立倫：韓若是主投　我也不會納涼

前新北市長朱立倫27日在飛碟早餐專訪時表示，用棒球比喻國民黨這場選戰，高雄市長韓國瑜若擔任主投，其他有意參選的人也不會在場外納涼，也同時會去練投、其他人守備，更不會只靠三振打者。

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

朱、王不滿徵召式初選　韓國瑜：2020不在考量內

習近平晤梅克爾　盼深化中德合作

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

快訊／路邊紙箱突亂動！中和女嬰凌晨遭棄

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

受虐汪走不出陰影　飼料必留一半

快訊／中壢男汽旅舉槍自戕身亡

母染囤積症　她逃離後家裡像樣品屋

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

孟耿如弟驟逝　莫允雯：她很不好

黃小柔看完藍心湄影片噴淚

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面