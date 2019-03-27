朱立倫反擊：「和平宣言」絕不是賣台　勿扣紅帽子





▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者張榮恩攝）



記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫26日晚間在臉開書直播，日前拋出若當總統，將推動兩岸領導人赴金門發表永久和平宣言，被民進黨批賣台宣言；他反擊，這是典型的逢中必反、扣紅帽子，這種惡意批評大可不必，應正面看待兩岸關係，積極化解兩岸衝突。

朱立倫日前表示自己若當總統，全力推動兩岸領導人金門會談，共同發表永久和平宣言。2015年歷史性的「馬習會」象徵台海兩岸從對抗轉向和平合作，可惜在總統蔡英文主政後，兩岸關係急遽倒退，無論國內經濟及對外關係，台灣都承受了嚴重後果。

朱立倫說，去年「九合一」大選，民進黨選舉失利，非但沒有在兩岸關係上改弦易轍，還變本加厲地升高兩岸衝突。和平已臨關鍵時刻，台灣必須在兩岸關係上，大大方方邁開腳步。尤其兩岸領導人，更應坐下來、好好談，為兩岸和平凝聚永續共識。

關於他日前拋出若當選總統，將邀大陸國家主席習近平在金門會談，並發表和平宣言。對於和平宣言被批評為賣台宣言，朱立倫在臉書直播指出，這是典型的逢中必反、扣紅帽子，這種惡意批評大可不必，應該正面看待兩岸關係，積極化解兩岸衝突，而不是對抗。



對於「和平宣言」是否為「和平協議」，朱立倫澄清說，和平協議是經過雙方簽署正式協議，按照「兩岸人民關係條例」以及未來要通過的「兩岸監督條例」進行；和平宣言則是雙邊對和平的支持有共同看法，是兩岸交流的重要基礎。



朱立倫也痛批民進黨政府，讓兩岸關係倒退，而非維持現狀，導致兩岸最高領導者無法坐下來談。他也提到，金門會談不只有兩岸領導人見面發表永久和平宣言的願景，更應有具體性作為，透過通水、通電、通氣、通車的「四通」，建構金門、廈門「雙門和平生活圈」。他也特別強調，「四通」不會影響國防，金廈建立和平生活圈、兩岸能夠和平交流，更相對安全、穩定。