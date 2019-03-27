圖／新北門牌換新「提升辨識度」　網友超酸：當市民色盲！？

▲新北市新式門牌全面換掛。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府推出新政策並在官網上公告指出，新北市今起換上新式門牌，但新的門牌設計卻遭批更不清楚、與原得獎設計相差甚遠，網友大酸浪費公帑。據了解，新北市長侯友宜希望將新門牌加入「智慧城市」元素，也在上任後首次市政會議上提出，可惜該設計是在前任市長任職期間定案，況且已進入製作階段。

官網貼文更貼心提醒民眾，首波將從人口密集的板橋、三重、中和、永和等區開始，預計109年2月將全市120萬面門牌全面更新完畢，更換門牌前，戶所會先行通知各區公所、里長及社區管委會，「若在門前看到穿著背心及佩帶識別證的工作人員，可能就是要幫你家換牌囉！」。

該貼文也hushtag#新北好貼心 #簡政便民，卻被網友狂酸「新北市長您要不是當新北市民是色盲...比賽得獎的配色怎麼會跟實際完成的配色差如此之多？」、「我覺得舊的比較清楚明顯耶」、「只有我覺得浪費錢多此一舉嗎」、「浪費公帑」、「以前的設計清楚多了」，更有政治敏感的網友表示「把綠色換藍色的中二行為」。

新北市政府27日起免費為市民將舊式門牌更換為新式門牌，由市長侯友宜於市府一樓大門將首面門牌釘掛上，期盼透過精心設計的新式門牌，展現新北市的在地特色與風貌。

侯友宜表示，新式門牌是透過網路徵求設計，並經由民眾投票與專業人士評選，不僅顏色明亮容易辨識，設計上更融入29區獨有特色，像板橋區是「林家花園」、土城區是「桐花」、萬里區是「女王頭」及「萬里蟹」、三芝區的「筊白筍」等，突顯地方特色並強化在地認同感，也讓門牌更加美觀。

此外，新式門牌也以顏色區別單雙號，其中單號為紫色、雙號為橘色，更增加門牌判讀的辨識性，預計至明(109)年2月份可將市內120萬張門牌全面換發完成。

民政局指出，新北市門牌自民國85年全面換發後，已近23年沒有更新，許多在地里長不斷反映，里內多戶門牌已斑駁不堪，升格後以「區」字遮蔽舊門牌的貼紙更早已褪色脫落，造成許多住戶與用路人的困擾，因此於去年舉辦「新北市新式門牌設計競圖」徵選活動，參賽作品高達543件，並有10多萬位市民上網投票，票選出前20名作品，再由專業人士進行評選。