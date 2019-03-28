朱立倫：「蔡賴之爭」中間牽扯很多政治陰謀與騙

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫28日受訪時指出，近日紛擾的「蔡賴之爭」源自總統蔡英文答應賴清德的兩件事沒做到。一個台獨，一個是特赦前總統陳水扁，這讓民眾看清楚民進黨就是這樣交易，中間牽扯到很多政治陰謀跟一個字「騙」。

朱立倫說，希望黨內有意參選2020的人多見面聊聊，讓全黨團結一致，大家期待的是2020國民黨的勝選，台灣贏、中華民國贏，他話鋒一轉，提到民進黨已登記參選的兩位候選人引發的「蔡賴之爭」，他說，搞半天原來是賴清德指責總統蔡英文答應他的兩件事沒有做到。

其中，一個是台獨，另一個是特赦陳水扁，這讓民眾看清楚民進黨就是這樣交易，中間牽扯到很多政治陰謀，跟一個字「騙」。

對於國民黨主席吳敦義提出「徵召」後27日拋出「特邀」的選項，諸多動作被稱是為高雄市長韓國瑜解套，朱立倫對此表示，再次呼籲主席要徵召就大方徵召，韓市長今天回台，希望吳敦義盡快跟韓市長見面，表達主席、黨中央、黨員的意思以及大家的期待，若韓國瑜接受，整件事情就很單純，大方徵召，打贏勝仗。

對於目前黨內紛爭聲音不少，吳敦義在專訪中說出「黨主席可以間斷性重聽」，朱立倫回應，呼籲全黨團結一致，共同努力，大方徵召，讓事情單純化，畢竟進入初選，總是要紛爭兩、三個月，民眾不會想看到這樣的狀況，這件事應盡快有結論。

▲朱立倫參觀吉卜力動畫手稿展。（圖／記者許靖騏攝）





▲朱立倫參觀吉卜力動畫手稿展，聯合數位文創營運長李佳諭。（圖／記者許靖騏攝）