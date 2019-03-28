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黨主席可間斷性重聽？朱立倫喊話：初選前大方徵召！讓黨團結

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記者羅婉庭／台北報導

對於國民黨已制定規則後黨主席吳敦義提出「徵召」，27日再拋出「特邀」的選項，引發初選一變再變的爭議，並在專訪中說「作為黨主席可以間斷性重聽」，前新北市長朱立倫28日隔空喊話，黨中央決定要徵召就大方徵召，讓黨團結一致。

朱立倫說，韓國瑜今天回台，希望吳敦義盡快跟韓市長見面，表達主席、黨中央、黨員的意思以及大家的期待，若韓國瑜接受，整件事情就很單純，大方徵召，打贏勝仗。

對於王金平、前新北市長朱立倫，近日都對初選爭議表達不滿，王金平甚至以「長者不仁，當然幼者就可以不義」，強調會參選到底。吳敦義接受風傳媒專訪時說，這些意見他都沒有聽過，也不擔心誰會脫黨，他只希望國民黨同志都要同心。

吳敦義直言：「有時候，有一種間斷性的重聽，也會跑出來，我沒有聽見就好啦！」他形容，做媳婦的人，有時被婆婆批評，「就是要重聽嘛」，還是必須恭敬婆婆，「難道婆婆講一、兩句，就不繼續孝順她嗎？」

對於黨主席選擇間斷性重聽，朱立倫則呼籲，全黨團結一致，共同努力，大方徵召，讓事情單純化，畢竟進入初選，總是要紛爭兩、三個月，民眾不會想看到這樣的狀況，這件事應盡快有結論。

▲▼朱立倫參觀吉卜力動畫手稿展。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼朱立倫參觀吉卜力動畫手稿展。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼朱立倫參觀吉卜力動畫手稿展，聯合數位文創營運長李佳諭。（圖／記者許靖騏攝）

▲朱立倫參觀吉卜力動畫手稿展。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼朱立倫參觀吉卜力動畫手稿展，聯合數位文創營運長李佳諭。（圖／記者許靖騏攝）

▲朱立倫參觀吉卜力動畫手稿展前受訪。（圖／記者許靖騏攝）

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關鍵字：朱立倫,吳敦義,馬英九,王金平,韓國瑜

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