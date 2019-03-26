2千多萬存款消失...女醫師癡愛「大老闆」　6年被騙978萬驚醒　

▲一名婦產科女醫師認識一名已婚的薛姓男子，把銀行帳戶和印章都交給薛男保管，薛男卻將女醫師的存款挪為己用。（示意圖／CFP視覺中國）

突發中心／台北報導

台北市一名婦產科女醫師認識一名已婚的薛姓男子，薛男稱自己收入優渥，不時對女醫師獻殷勤，女醫師認為遇上大老闆，便和薛男交往，把銀行帳戶和印章交給薛男，未料2人交往期間，薛男將女醫師的存款挪為己用，女醫師發現2千多萬存款突消失怒告詐欺，台北地檢署26日依詐欺等罪起訴薛男。

檢警調查，女醫師資歷豐厚，專攻子宮肌瘤手術和接生，2011年認識薛男，薛男常送她包包和手錶，女醫師認為自已遇到真命天子，約好雙方一起存錢，把2千多萬銀行帳戶和印章交給薛男保管。

2017年11月女醫師發現帳戶裡的錢被提領一空，才驚覺自己被蒙在鼓裡。薛男把錢花掉，甚至把錢轉帳給他開設咖啡廳的兒子；女醫師因信任薛男，這6年間都沒過問錢的事，不知道薛男每個月都盜領數十萬至十多萬元不等的現金。

檢警傳喚薛男到案，薛男否認騙錢還辯稱錢都是2人的生活開銷，也有包紅包給女醫師的父母，有時也會包給女醫師。檢方根據雙方對話紀錄以及女醫師帳戶提款紀錄，確實有小額提領、可能是雙方的生活費用，但薛男每個月陸續提領10萬塊，卻說不記得錢花去哪，檢方不採信薛男說詞，認定薛男6年間提領的400多次，至少978萬元是詐欺所得，26日依詐欺、偽造文書罪將薛男起訴。

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