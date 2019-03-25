反駁犧牲主權換訂單　韓國瑜自稱「孫中山信徒」：幫人民改善生活

▲韓國瑜自稱是「孫中山先生的信徒」，強烈反駁用主權換訂單一說。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者吳奕靖、洪珮瑄／深圳－台北連線報導

高雄市長韓國瑜25日下午出訪於深圳。在晚間的記者會中，他自稱是「孫中山先生的信徒」並反駁「犧牲主權換訂單」表示，「我們致力於幫助人民改善生活，國富民強，政治人物不能再鬼混下去，要真正為人民服務。」

記者會中，有媒體發問，「這趟合作大多數是一些高科技行業跟一些農產品的合作，那就是以後您再來的時候，有沒有考慮要去深圳衛視逛一逛，看看影視方面有沒有甚麼合作呢？」

韓國瑜回應，「歡迎你們的邀請，但我現在來一趟確實不容易啊！現在再來一趟本來是很愉快地來衝經濟，但現在被批判到好像帶了手鐐跟腳銬一樣，而且腦袋上戴了一個鐵帽子一樣，然後一舉一動、一言一行好像一副都是要賣台的樣子，我覺得像這些很無聊。」

▲韓國瑜明天將會到廈門，繼續為高雄經濟衝刺。

他再度重申，「大家都說、批判我的人都說我們犧牲了主權、犧牲了台灣政治利益來交換一點訂單，我覺得這種言論非常的可悲，非常非常的可悲，事實上西元1912年開始國父孫中山先生推翻滿清，創立了中華民國，就是追求民主民權民生，為了老百姓的生活。」

韓國瑜稱自己是「孫中山先生的信徒」並表示，我們致力於幫助人民改善生活，國富民強，我們這麼認真努力是希望台灣政治風氣能夠有所扭轉，政治人物不能再鬼混下去，真正要為人民服務，所以這些抹黑、故意的抹紅，這些亂七八糟的酸言酸語，希望台灣民眾能夠睜大眼睛，我們高雄市這個團隊真的很認真在為人民拚搏，希望大家能夠理解。」