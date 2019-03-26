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快訊／香港一路賣到廈門！　韓國瑜再簽9億農產品訂單

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▲韓國瑜26日在廈門出席採購簽約儀式。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜在廈門簽下農產品訂單。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅、吳奕靖、蔡浩祥／廈門報導

訂單一路向東簽，高雄市長韓國瑜26日抵達廈門，繼25日與深圳的海吉星農產物流園的2億人民幣訂單（合新台幣9.2億元），又與廈門市簽下9億，賣出15000公噸的農漁產品，此行累積下來的訂單金額已達新台幣（53）億元，突破原先預估的50億元大關。

▲韓國瑜廈門出席簽約儀式。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜廈門出席簽約儀式。（圖／記者蔡紹堅攝）

出席這場「高雄–廈門」農漁產品採購簽約儀式的陸方代表包括，國台辦聯絡局長劉軍川、廈門市副市長韓景義、廈門市台辦副主任黃河明等人。韓國瑜則是在副市長葉匡時、夫人李佳芬及廈門市台協會長吳家瑩陪同下，於廈門國際會議中心簽下億的農產品訂單，訂單的內容包含：鑫金鷺3000公噸水果、桑貝2500公噸水果、廈門兩岸農產2500公噸，共計1500萬美元；海產則是有秋刀魚及魷魚共1500萬美元。農產、水果及海產合計15000公噸、3000萬美元（約9億新台幣）。

▼韓國瑜一路簽訂單，賣出數十億農產品。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲韓國瑜日前在香港、澳門簽下農、漁及花卉訂單，已累積達新台幣34億。（圖／記者蔡浩祥攝）

韓國瑜從22日行程開始，訂單便簽不停，在香港簽了8張4年的農漁產品與加工品銷售合約，總計新台幣26.71億元；23日抵達澳門，又與澳門49個單位簽下27份訂單；來到深圳又簽下9.2億元的農產品訂單，三個地點簽下的訂單金額，總共是44億元新台幣。

▲廈門市台協會長吳家瑩。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門市台協會長吳家瑩。（圖／記者蔡紹堅攝）

廈門市台協會長吳家瑩在簽約儀式前受訪時透露，今天就是簽約儀式，接下來我們要爭取城市（廈門、高雄）之間的雙港論壇，怎麼樣構建起來。對於韓國瑜此行強調要簽下50億新台幣的訂單備忘錄，吳家瑩認為突破沒有問題，台協在其中也會扮演好幕後推手的角色並參與協商，接下來會釋出一些工作機會，同時，廈門的台資企業也會採購一些農產品。

廈門長期是台灣農產品登陸的最大站，從2005年就開始進口台灣農產品，走進廈門的中埔水果批發市場，四處都能看到專營台灣水果進口的攤位。此外，廈門的台灣水果大多是從高雄港出發的，現在已經可以做到「夕發朝至」，航程只要8～10小時，對講求新鮮、分秒必爭的農產品運銷有很大的優勢，因此韓國瑜此趟到廈門簽下訂單，也代表兩個港口城市的合作更進一步。

▼廈門水果批發市場四處可見到台灣水果。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：廈門,韓國瑜,簽約,水果,農產品,台協,吳家瑩

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