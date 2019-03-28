Under Lover遭前東家求償2千萬　胡睿兒走紅前收入曝光

▲Under Lover成員胡睿兒與楊琳，被控違約遭前東家求償上千萬，台北地方法院將在4月25日宣判。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者楊佩琪／台北報導

男團「Under Lover」成員胡睿兒、楊琳被控違約，遭前東家東聲唱片求償2000多萬元，台北地方法院開庭，2人的委任律師表示，Under Lover早在與東聲簽約前，便積極經營Youtube有成，擁有極高人氣，與唱片公司的培養無關。不過東聲的委任律師表示，2人在簽約前每月收入約數千到萬元，與正式發行專輯後的收益相比，或差相當大。全案定於4月25日宣判。

胡睿兒、楊琳與東聲唱片爆發合約糾紛，起因於2人不滿楊琳創作的《一見鍾情》、《啾啾啾》2首歌被東聲擅自賣給雞排妹，又未付2人版稅，因此決定與東聲解約。但東聲認為2人未依約製作8張專輯、80首歌曲，提告求償2000萬元。且由東聲出資拍攝的《癡情玫瑰花》MV，在Youtube上1億多點閱所得收益124萬多元，收益為胡睿兒與楊琳平分，但應歸屬東聲。2人加總共需賠償2124萬多元，平均1人得賠1062萬多元。

東聲唱片委任律師表示，因為合約中載明的8張專輯、80首歌曲，僅1張發行，違約事實明確，而片面違約也已經造成預期利益損失，Under Lover應付違約金。

對此，胡睿兒及楊琳的委任律師表示，預期利益到底有多少，東聲並未具體提出，且2015年底簽約，2016年就解除，短短1年時間，要求賠償預期利益實在不合理。而第1張專輯之所以受到歡迎，因簽約前，胡睿兒2人就已積極經營Youtube，擁有極高人氣，與東聲唱片所謂的培養、經營無關，難道是早預期會違約，等著抓，再求償損失，聲討違約金？

東聲唱片律師則反駁，胡睿兒2人於2015年簽約前，經營Youtube收益每月約數千元到1萬多元不等，與簽約後發行第1張專輯的收益相比，差距甚大，實難看得出所謂的極高人氣。

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