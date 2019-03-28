　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

陳菊告3名嘴「台灣媒體最黑暗時刻」　台北地院完成分案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陳菊赴立法院司委會報告總統府預算。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳菊對吳子嘉、謝寒冰、張友驊3人提告妨害名譽，台北地方表示，已收到自訴狀並完成分案。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊佩琪／台北報導

不滿名嘴吳子嘉等人在新聞節目上人身攻擊、抹黑，總統府秘書長陳菊對吳子嘉、謝寒冰、張友驊3人提告妨害名譽。台北地方法院表示，已收到陳菊的3份刑事自訴狀，並且完成分案，將各由3名法官擇期開庭。

陳菊在臉書上貼文，要對「明顯逾越言論自由範疇，以不實言論一再造謠抹黑的媒體人士，委託律師提告。」陳菊表示，2018年大選前，該些名嘴便對她個人極盡汙衊，甚至人身攻擊，選後更變本加厲「是近年來台灣媒體最黑暗的時刻」且濫用言論自由從中牟利，就是嚴重傷害言論自由的真凶「媒體成為政爭的工具....假消息、假新聞四處流竄，我們必須起而奮戰到底。」

台北地方法院證實，已經收到陳菊的刑事自述狀，被告為吳子嘉、謝寒冰、張友驊3人。根據府方幕僚說法，陳菊已委由律師進行蒐證側錄，作為訴訟上所提出的證據。

包括1月15日到31日，吳子嘉3人在中天電視《新聞龍捲風》，以及東森電視《關鍵報告》中，長達半個月時間的言論，例如吳子嘉爆料高雄輕軌非公開招標；謝寒冰表示高雄氣爆的代位求償計畫，至今來有不少受災戶未獲賠，甚至被律師欺騙；張友驊則爆料某國營事業董事長夫人為了陳菊，學做日本料理，新潮流在南部也有招待所等。另外，張友驊曾表示，高雄市爆發登革熱，市長官邸卻用蚊帳包覆。

陳菊在臉書上表示，從1月15日到31日，東森及中天電視台的談話節目中，抹黑她的部分就將近300分鐘，甚至一整集40分鐘都在攻擊她，認為這根本是系統性、組織性的毀滅個人人格與名譽的行為。

【更多新聞】

童仲彥至今不認罪！詐領12萬助理費　法官批：沒有悔意

W飯店命案「土豪哥」已付300萬　與家屬達成和解共識

直播主試鏡控攝影師逼3P　知名音樂製作人也挨告！簡訊露餡了

ET快訊
獨／劉以豪決心出走10年伊林！《比悲傷》爆紅5公司招手
校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！正面照讓男網友直盯：噴鼻血
章魚燒塞「整隻小章魚」頭腳炸出超飽滿　過來人卻狂勸退

關鍵字：陳菊,張友驊,謝寒冰,吳子嘉,名嘴,媒體,妨害名譽,政爭,抹黑,造謠,假新聞,民進黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小港機場旗海飛揚！韓粉聚集迎接韓國瑜　千人齊喊：選總統救台灣！

影／早上兒告、晚上老子開直播罵賣台！　韓國瑜回國爆氣：陳水扁父子怎麼了

賺上億佣金阿嬤拒繳千萬稅　被管收坐地嚎哭：我沒做壞事

直播主試鏡控攝影師逼3P　知名音樂製作人也挨告！簡訊露餡了

W飯店命案「土豪哥」已付300萬　與家屬達成和解共識

影／台鐵持刀男臉書異常發文　高中同學23日就投訴：警說無法執行

快訊／北市北投區婦人墜樓　頭部重傷命危送醫搶救

新莊水泥封屍凶宅開價698萬求售　不到一天時間「已售出」

更新／北市文山區景行公園　男涼亭內「坐姿身亡」

太凶殘！法院前撞死妻子與律師　洪當興二審仍維持死刑

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

100克40元無主包裹夜市秤重賣　消保官：要銷毀或變賣不違法

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

快訊／北市北投區婦人墜樓　頭部重傷命危送醫搶救

新莊水泥封屍凶宅開價698萬求售　不到一天時間「已售出」

更新／北市文山區景行公園　男涼亭內「坐姿身亡」

太凶殘！法院前撞死妻子與律師　洪當興二審仍維持死刑

新安裝抽水機不到三天就被偷　「安裝工人」竟然就是賊

「為何法官會恐龍？」國民法官海選　300選8宣誓後模擬開庭　　

消除治安汙染源　淡水警分局辦「治安會報」凝聚共識

公開談論輕判陳鴻斌　受命法官陳志祥遭議處送監察院

趁隙拿包包重擊台鐵持刀男　正義哥：擔心他到大廳會更危險

台鐵列車上持刀狂笑「要當下一個鄭捷」！　他直播玩刀：體會恐懼

15分鐘車程搞1小時　金鐘主持廖科溢雪梨陷「迷魂陣」

「魔性小手」太舒服！柯基貴婦姿頭皮抓龍　盯鏡頭狂拋媚眼

快訊／北市北投區婦人墜樓　頭部重傷命危送醫搶救

有睪丸卻是女性臉！他34歲靠「陰道手術」喜獲另一半：終於重生

《我們與惡的距離》會成為台劇天花板嗎？

許淑淨事件蔡溫義不用負責嗎？　體育署對國訓下通牒

宜蘭綠博開幕日　送1千份綠博米給入園遊客

他在美墨邊境脫褲　員警近看驚呆「那頭母牛被前後推動」

基隆童話藝術節　11公尺高巨大恐龍9個巨偶童樂等你來

新莊水泥封屍凶宅開價698萬求售　不到一天時間「已售出」

社會熱門新聞

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小..

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的..

夜市秤重賣「盲包」　民眾300..

北市酒駕男撞18車　遭逮態度囂..

高雄一夜三起鬥毆！20少年談判..

貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃..

史上最大宗毒品案　驚傳警涉案

說到心坎裡...嘉南神秘「響板..

即／中山高大貨車爆胎車頂消失　..

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「..

基隆女跳海尋短！路人駐足棧道圍..

「幫我養」20歲小媽媽把女嬰扔..

不知爸爸猝逝　他哄2妹睡覺再伴..

英勇男背後霸氣一拳　持刀男秒被..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜：民進黨能讓人民過好日子，我投你

高雄市長韓國瑜為期6天的「經濟之旅」，過程中訪問澳門、深圳、廈門等城市，總共簽訂契約及MOU合作備忘錄，總額逾52億元新台幣，成果相當豐碩。針對賣台說，韓國瑜28日返台火大回擊，「如果民進黨有辦法讓人民過好日子，我投你一票也可以。」

民進黨人：賴清德民調高　勝選機率較大

晚上老子開直播罵　韓國瑜回擊陳水扁父子

中天遭重罰100萬　林德福：NCC變髒兮兮

吳子嘉最新民調：王金平逆轉勝朱立倫

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

好市多收納神物！網推爆：我家有3組

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小王回家4次

星巴克「限時4小時」買一送一！

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

史上最難撩星座女Top 5 ！

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面