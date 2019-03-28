陳菊告3名嘴「台灣媒體最黑暗時刻」　台北地院完成分案

▲陳菊對吳子嘉、謝寒冰、張友驊3人提告妨害名譽，台北地方表示，已收到自訴狀並完成分案。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊佩琪／台北報導

不滿名嘴吳子嘉等人在新聞節目上人身攻擊、抹黑，總統府秘書長陳菊對吳子嘉、謝寒冰、張友驊3人提告妨害名譽。台北地方法院表示，已收到陳菊的3份刑事自訴狀，並且完成分案，將各由3名法官擇期開庭。

陳菊在臉書上貼文，要對「明顯逾越言論自由範疇，以不實言論一再造謠抹黑的媒體人士，委託律師提告。」陳菊表示，2018年大選前，該些名嘴便對她個人極盡汙衊，甚至人身攻擊，選後更變本加厲「是近年來台灣媒體最黑暗的時刻」且濫用言論自由從中牟利，就是嚴重傷害言論自由的真凶「媒體成為政爭的工具....假消息、假新聞四處流竄，我們必須起而奮戰到底。」

台北地方法院證實，已經收到陳菊的刑事自述狀，被告為吳子嘉、謝寒冰、張友驊3人。根據府方幕僚說法，陳菊已委由律師進行蒐證側錄，作為訴訟上所提出的證據。

包括1月15日到31日，吳子嘉3人在中天電視《新聞龍捲風》，以及東森電視《關鍵報告》中，長達半個月時間的言論，例如吳子嘉爆料高雄輕軌非公開招標；謝寒冰表示高雄氣爆的代位求償計畫，至今來有不少受災戶未獲賠，甚至被律師欺騙；張友驊則爆料某國營事業董事長夫人為了陳菊，學做日本料理，新潮流在南部也有招待所等。另外，張友驊曾表示，高雄市爆發登革熱，市長官邸卻用蚊帳包覆。

陳菊在臉書上表示，從1月15日到31日，東森及中天電視台的談話節目中，抹黑她的部分就將近300分鐘，甚至一整集40分鐘都在攻擊她，認為這根本是系統性、組織性的毀滅個人人格與名譽的行為。

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