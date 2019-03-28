不顧檢警追緝！到台中搶購「一秒回春」明星花露水　女遭活逮

▲明星花露水傳出停產，陳女北下特地購買卻被警逮查出「通緝犯」身份。（資料照／業者提供）



記者陳玉／台中報導

老品牌明星花露水日前傳出停產，許多賣家趁機出售「賺一波」！從事美容業的陳姓女通緝犯更為收購明星花露水，特地北下到台中傳統市場找尋，未料陳女才剛出現在東區，就被警方攔下，但陳女對遭通緝竟說「沒收到通知、我不知道」，警方告知因其被告詐欺，上月底已遭台中地檢發佈通緝，後逮捕解送歸案。

▲三立電視劇《世間情》演出明星花露水「1秒回春」劇情，當時引起網友熱烈討論。（資料照／翻攝自YouTube）



具有112年歷史的明星花露水，因價格便宜加上強烈香氛加上酒精揮發的清爽涼感，是許多阿嬤在年輕時最時髦的「約會聖品」，更曾有本土劇《世間情》撥出劇中阿嬤聞到初戀男友送的明星花露水後，「1秒回春」的神劇情，當時也引起網友熱烈討論。

▲陳女不知自己被通緝，北下購買明星花露水遭逮。（圖／記者陳玉翻攝）



而日前明星花露水傳出停產消息，讓不少人急著收購，從事美容業的44歲陳女21日也特地北下到台中尋找，但陳女因投資向友人借錢，遭被提告詐欺並已於今年2月25日發佈通緝，眼尖警見陳女車輛行經東區台中路、喬城路口時便將其攔下，未料陳女表示，因自己沒收到正式通知書，不知道自己被通緝。

據警瞭解，陳女因工作關係，平時多在北部生活，因從事美容業，而保養品成分需要添加明星花露水，得知停產消息後才到市面上搜刮以免斷貨，認為中南部傳統賣場找較有機會，沒想到才剛到台中，就被警方掌握行蹤，訊後移送台中地檢署，檢方訊後諭令交保候傳、限制住居。