　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

原價65元！她下訂明星花露水…5分鐘後一看「賣家偷調價799」氣炸：太坑了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼原價65元！她爽搶明星花露水。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲漲價並不違法，但消費者無法接受5分鐘內，價格從399元飆至799元。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

具有112年歷史、阿嬤最愛用的明星花露水爆出停產危機，許多賣家趁機「撈一波」，價格至少喊到5至6倍起跳。新北市深坑一名女網友上網發現1瓶容量85ml的明星花露水要價399元，雖然比原價65元貴6倍，但她想說為了做紀念，便手刀下單2瓶，結果5分鐘後遭賣家「取消訂單」，她重新下訂後，價格卻飆到1瓶799元，讓她傻爆眼。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，明星花露水陪伴她家幾十年了，現在既然停產，就想說買幾瓶做紀念，而且她就是個老人家，最愛這些舊包裝的東西，「我不是跟風，這是我老太婆的回憶！」

請繼續往下閱讀...

▲▼原價65元！她爽搶明星花露水。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO遭到賣家取消訂單，內心超不爽。（圖／翻攝自爆怨公社）

聽到明星花露水停產消息，她趕緊出門到各家藥局買，但都沒有找到，只好上某網購平台搶購，終於搶到2瓶，但1瓶容量85ml要價399元，再加上30元運費，一共消費828元，雖然比一般貴但她開心到不行；沒想到5分鐘後，她再看一次訂單，竟然變成「已被取消」狀態，才發現是賣家做的。

她內心一個震驚，但也沒多想重新下單，一看竟發現1瓶變成799元，價格瞬間再漲2倍，讓她滿肚子火。她崩潰說，本想說各大藥局都買不到，才上網看看，「但商家接單又取消了，同樣的容量漲到兩倍，這是我吐血的地方。」

明星花露水容量有分85ml、170ml和300ml等規格，販售價格分別約65元、139元、229元，但現在價格飛漲，光是原PO網購的這罐799元，就已跟原價差了12倍，難怪她都怒了。

▲▼原價65元！她爽搶明星花露水。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲有網友爆料，跑了21家店家，都買不到明星花露水。（圖／翻攝自爆怨公社）

超誇張的漲價，引來3000多名網友紛紛留言說，「有些人就喜歡趁火打劫」、「我最近才買一罐200多的樣子～」、「平常一瓶也才不到100吧？現在那麼貴？」、「我妹上網問這間更誇張，170ml要600元；300ml賣1300元」、「苗栗朋友說她跑了21家店都買不到」。

明星花露水雖然爆出停產危機，但業者明星化工股份有限公司證實，因為生產機器老舊，明星花露水目前的確是停產，但並非永久停產，「之後是否會再繼續生產，還在評估中。」

明星花露水不僅價格便宜公道，再加上清光緒33年就已推出，具有112年歷史，老品牌陪伴許多人長大，而且強烈的香氛加上酒精揮發的清爽涼感，是許多阿嬤年輕時最時髦的「約會聖品」，還相傳有除臭、止癢功能，身受民眾愛戴，家中必有一罐。

▼有其他網友遇到賣家一罐賣1300元。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼原價65元！她爽搶明星花露水。（圖／翻攝自爆怨公社）

ET快訊
LIVE／迎戰賴神！蔡英文登記完成2020總統初選
梧桐妹乾爹是這位男神！送手繪畫作暖炸網跪了：太有心
高雄車站「新地貼」再惹議！網轟台鐵美學：一定要這麼醜？
登記初選！蔡英文：不顧北京反對　選總統要有三個條件

關鍵字：明星花露水,網購

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大教授赴陸兼董教部還沒查完　黃國昌痛批：國安問題為什麼效率這麼差？

離譜！Google宜蘭景點搜尋　龍潭湖圖示竟有遺體照

原價65元！她下訂明星花露水…5分鐘後一看「賣家偷調價799」氣炸：太坑了

國二寫信！10年後拆開「未來的自己收」　她完成夢想…笑回：我很幸福

用廢磁磚拼貼！基隆神人「地板上開卡通party」　網驚呆：化腐朽為神奇

妻傳「蕾絲情趣內衣照」！人夫壞壞竊喜...下秒見女兒照片超滅火：白爽了

檢疫犬Susie淚眼寫日記「我不喜歡痛痛」　籲旅客尊重領犬員檢查行李

強迫員工捐發票！「1人100張」未達標公布姓名　網爆公司高層陰謀論

跟風買冰霸杯！他問「杯子還好嗎...」得一片好評　鄉民酸：反向業配啦

家長沒省錢、私幼「爽歪歪」？　全教總批準公共化幼兒園只肥了業者

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

台大教授赴陸兼董教部還沒查完　黃國昌痛批：國安問題為什麼效率這麼差？

離譜！Google宜蘭景點搜尋　龍潭湖圖示竟有遺體照

原價65元！她下訂明星花露水…5分鐘後一看「賣家偷調價799」氣炸：太坑了

國二寫信！10年後拆開「未來的自己收」　她完成夢想…笑回：我很幸福

用廢磁磚拼貼！基隆神人「地板上開卡通party」　網驚呆：化腐朽為神奇

妻傳「蕾絲情趣內衣照」！人夫壞壞竊喜...下秒見女兒照片超滅火：白爽了

檢疫犬Susie淚眼寫日記「我不喜歡痛痛」　籲旅客尊重領犬員檢查行李

強迫員工捐發票！「1人100張」未達標公布姓名　網爆公司高層陰謀論

跟風買冰霸杯！他問「杯子還好嗎...」得一片好評　鄉民酸：反向業配啦

家長沒省錢、私幼「爽歪歪」？　全教總批準公共化幼兒園只肥了業者

走斑馬線1年內釀14死　北市交通局「車輛進線3公尺有行人違規」

咒澳洲人「躺棺材」土耳其總統挨轟　澳總理：非常反感

外星男友降落地球！甜寵劇《愛上北斗星男友》狂圈女粉

LIVE／迎戰賴神！蔡英文登記完成2020總統初選

韓國瑜快看！桃園宣布「活動代言人」　兩位實力派歌手曝光

浪幼後腿反折癱瘓　「第1次被抱」傻住感動：被疼愛的感覺

ABL／夢想家輕鬆剋戰狼　9連勝確定例行賽第一

台大教授赴陸兼董教部還沒查完　黃國昌痛批：國安問題為什麼效率這麼差？

浩子緊抱張立東「護雞」　民眾看嘸：他們到底在玩啥

YG一個月內慘賠60億！　股東怒了「被爆開會撤換梁賢碩」

很急？國道上間隔「不到一台車」　右側是空的...白車硬要切網友怒了

生活熱門新聞

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　..

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像..

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆..

史上最強月老！她拜完「5姻緣秒..

高雄車站「最新地貼」！網狂轟台..

「佳里小7店員」結帳突跑走！下..

窄裙妹怨「裙子往上跑」　萬人見..

「我先來去了」她曝外婆最後一段..

小五生數學85分倒數第二！母：..

桃園巨瘤長溪旁…橫躺8年的垃圾..

叔叔癌逝「相帶走」　她爸7天後..

他見鹹豆漿崩潰「根本餿水」！網..

星巴克「4小時好康」！　買一送..

4米長大白鯊宜蘭東澳海域被捕獲

更多熱門

相關新聞

商店街個人賣場揪全家掀運費補貼戰

率先挑起電商免運大戰的蝦皮，雖然成功吸引用戶，也讓對手陸續跟進，但補貼政策太傷，近來運費門檻漸漸調高、降低補貼金額，不過商店街個人賣場卻是宣布再推出運費補貼活動，即日起至3月31日止，消費下單滿299元並選擇全家便利商店取貨，運費只要45元。

樂天市場攜草莓網　擴展跨境版圖

祭祖3C紙紮組合　連抓寶手機都有

蝦皮晉升新媒體平台推LIVE直播

掃地機用大陸插頭　127人求償152萬元

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

Hello Kitty聯名機車限量1520台

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

台男娶越新娘4週被告知：她懷孕6週

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面