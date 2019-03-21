原價65元！她下訂明星花露水…5分鐘後一看「賣家偷調價799」氣炸：太坑了

▲漲價並不違法，但消費者無法接受5分鐘內，價格從399元飆至799元。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

具有112年歷史、阿嬤最愛用的明星花露水爆出停產危機，許多賣家趁機「撈一波」，價格至少喊到5至6倍起跳。新北市深坑一名女網友上網發現1瓶容量85ml的明星花露水要價399元，雖然比原價65元貴6倍，但她想說為了做紀念，便手刀下單2瓶，結果5分鐘後遭賣家「取消訂單」，她重新下訂後，價格卻飆到1瓶799元，讓她傻爆眼。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，明星花露水陪伴她家幾十年了，現在既然停產，就想說買幾瓶做紀念，而且她就是個老人家，最愛這些舊包裝的東西，「我不是跟風，這是我老太婆的回憶！」

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▲原PO遭到賣家取消訂單，內心超不爽。（圖／翻攝自爆怨公社）

聽到明星花露水停產消息，她趕緊出門到各家藥局買，但都沒有找到，只好上某網購平台搶購，終於搶到2瓶，但1瓶容量85ml要價399元，再加上30元運費，一共消費828元，雖然比一般貴但她開心到不行；沒想到5分鐘後，她再看一次訂單，竟然變成「已被取消」狀態，才發現是賣家做的。

她內心一個震驚，但也沒多想重新下單，一看竟發現1瓶變成799元，價格瞬間再漲2倍，讓她滿肚子火。她崩潰說，本想說各大藥局都買不到，才上網看看，「但商家接單又取消了，同樣的容量漲到兩倍，這是我吐血的地方。」

明星花露水容量有分85ml、170ml和300ml等規格，販售價格分別約65元、139元、229元，但現在價格飛漲，光是原PO網購的這罐799元，就已跟原價差了12倍，難怪她都怒了。

▲有網友爆料，跑了21家店家，都買不到明星花露水。（圖／翻攝自爆怨公社）

超誇張的漲價，引來3000多名網友紛紛留言說，「有些人就喜歡趁火打劫」、「我最近才買一罐200多的樣子～」、「平常一瓶也才不到100吧？現在那麼貴？」、「我妹上網問這間更誇張，170ml要600元；300ml賣1300元」、「苗栗朋友說她跑了21家店都買不到」。

明星花露水雖然爆出停產危機，但業者明星化工股份有限公司證實，因為生產機器老舊，明星花露水目前的確是停產，但並非永久停產，「之後是否會再繼續生產，還在評估中。」

明星花露水不僅價格便宜公道，再加上清光緒33年就已推出，具有112年歷史，老品牌陪伴許多人長大，而且強烈的香氛加上酒精揮發的清爽涼感，是許多阿嬤年輕時最時髦的「約會聖品」，還相傳有除臭、止癢功能，身受民眾愛戴，家中必有一罐。

▼有其他網友遇到賣家一罐賣1300元。（圖／翻攝自爆怨公社）