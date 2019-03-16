影／懷舊絕版扇也有！「明星花露水」原本129元　賣家10倍價：最後1瓶1500元

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「明星花露水」至今有百年歷史，從清光緒33年就已推出，但日前卻驚傳停產。對此，製造商明星化工股份有限公司證實消息，指出產品已停產半年。消息一出，許多消費者都很不捨，紛紛開始搶買、囤貨。就有人在拍賣平台上發現，明星花露水價格直接三級跳，雖然有些賣得比原價貴超多，還是有人下標購買。

▲這價格……10倍跳啊！（圖／（左）業者提供、（右）翻攝自拍賣平台）

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實際查詢各拍賣網站，原本大瓶300ml市價約125～169元，但拍賣平台上卻至少2～3倍價起跳，許多花露水紛紛主打「<<即將絕版>>明星花露水 310ml 全新 磅裝」、「絕版 即將走入歷史 明星花露水170ml&300ml 蒐（收）藏」、「【阿罵的最愛~最後一瓶】明星花露水家庭號300cc」。有的賣家似乎完全不怕賣不出去，直接把價格提高到1500元。

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▲許多人在拍賣網站轉售花露水。（圖／翻攝自拍賣平台）

明星花露水的誕生，是1907年從上海「中西大藥房」董事長周邦俊，參考《中華藥典》一書調出的配方，據說是以玫瑰、茉莉等香精再加上酒精調配而成，之後周邦俊長女周文璣接手製作，並開設「明星香水肥皂廠」獨立公司，大量製造跟銷售。

明星化工股份有限公司日前證實停產，停賣至今已有半年，所以目前市面上很少地方可以買到，而停產原因是由於生產機器老舊。不過，之後是否會再繼續生產，生產廠員工則表示還在評估中。據了解，該產品並非會永久停產，目前則是在進行工廠跟人員改革。

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▼還有人賣懷舊絕版扇子 。（圖／翻攝自拍賣平台）