快搶！小北百貨驚現「明星花露水」搶貨潮　生產業者證實停產消息

▲小北百貨出現「明星花露水」搶購潮。（圖／翻攝自Google Map）

記者曾婉婷／綜合報導

從清光緒33年就已推出，至今有百年歷史的「明星花露水」驚傳停產了！對此，生產該產品的明星化工股份有限公司則證實消息，指出產品已停產半年了。而停產消息一出，許多消費者都感到震驚，紛紛開始詢問哪裡還有貨可買。其中，小北百貨指出，今天（15日）已出現掃貨潮。

明星花露水除了消毒與香氛功能外，還有其他妙用在網路上流傳，包括擦在人中部位可醒腦、使用在浴室能除臭，若被蚊蟲叮咬，擦在患處還能止癢。不過，現在傳出停產消息。對此，明星化工股份有限公司證實停產消息，目前市面上很少地方可買到，而停產原因是由於生產機器老舊。不過，之後是否會再繼續生產，生產廠員工則表示還在評估中，但強調不是永久停產。

▲「明星花露水」驚傳停產消息。（圖／業者提供）

其中，有不少網友指出目前只有小北百貨還有貨可買。對此，小北百貨表示，的確有再販售明星花露水，但因為今天停產消息一出，所以已經有不少消費者前往搶購，也有不少人打電話詢問。據了解，目前有些門市可能還有少量庫存，但建議消費者先致電詢問，以免撲空。

而家樂福則說，去年底時因廠商無法供貨，所以停止販售明星花露水，目前每家門市都已經沒有賣。該產品在賣場算是很暢銷，去年整年全台賣出約9萬瓶明星花露水，創下千萬業績。愛買則表示，由於廠商供應問題，前年底已經停賣明星花露水，之前平均單月可賣出500瓶。

另外，被網友封為「現代版柑仔店」美廉社則指出，去年底就沒有進明星花露水。而全聯也表示，目前已經沒有販售明星花露水，其於今年初已把庫存都賣完了。