台灣限定！星巴克「石虎雙層玻璃杯」萌翻　還有台灣黑熊、水鹿都想要

▲星巴克於4月10日上市GMoG (Global Month of Good)系列商品。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

真的超可愛！為迎接世界地球日到來，星巴克於4月10日將推出台灣限定商品，並以保育類動物為主軸，包含台灣黑熊、石虎、台灣水鹿，馬克杯售價皆為550元。另外，還有推出台灣石虎把手雙層玻璃杯，每個售價600元，售完為止。

為迎接世界地球日來臨，星巴克展開一連串的愛地球行動，除了與荒野保護協會合作舉辦一系列共18場的環保倡議講座外，還推出台灣市場開發以保育類動物為主軸的系列商品；並於4月22日世界地球日當天，推出響應環保的兩款可重複使用外帶杯。

據估計，全球每年約耗費六千億一次性使用的杯子，為了促使環境更加美好，星巴克自2014年於美國、加拿大及英國地區開始販售可重複使用的外帶杯，至今已賣出兩千五百萬個。而台灣星巴克也鼓勵顧客自帶隨行杯消費，2018年自帶杯折扣的使用次數近30萬次。

星巴克指出，呼應4月22日世界地球日來臨，今年台灣跟隨全球星巴克同步上市兩款可重複使用的外帶杯，分別為「女神Kermit隨行杯」及「女神 Kiara TOGO冷水杯」，售價75元起，並推出「星禮程會員共愛地球BONUS STAR」活動，凡於4月22日至28日購買兩個指定環保杯款，即可額外獲贈兩顆星（可累計）。

另外，伯朗咖啡則是推出春季限定杯款「小憩片刻」咖啡杯，其由伯朗咖啡館與金車文教基金會共同舉辦的咖啡杯創意設計比賽優勝作品。設計者以繽紛的花朵圖像創造充滿春氛氣息。

伯朗咖啡表示，自即日起至4/15，只要在FB個人首頁上傳手中握有春季限定杯的指定構圖照，並設定公開貼文，標記「#浪漫春氛美好時光從伯朗咖啡館開始」即可參加抽獎，將抽出十名幸運兒獲得伯朗不鏽鋼彈蓋保溫瓶。