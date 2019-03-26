「小美冰淇淋」變香草牛奶了！超商奇趣飲品又一發　限時第2件6折

▲小7獨家販售小美香草牛奶。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商奇趣飲品又一發！隨著氣溫逐漸變熱，超商紛紛推出冰品搶市。其中，小美冰淇淋還加入跨界聯名行列，推出香草牛奶飲品，預計又將再創造一波話題討論風潮。其於小7獨家販售，單瓶售價35元，並自27日起至4月23日止推出第2件6折的優惠活動。

小7年度最大檔冰品活動「世界冰品博覽會」自即日起開跑，首波以進口新冰打頭陣，推出超過20款新冰，包括與國外知名大廠格力高、森永、明治、樂天等推出定番商品及新品，以及彙整日本零售通路前10名暢銷冰品等。

除了小美冰淇淋的奇趣飲品吸引矚目外，首度推出的「FUTABA巨峰麝香葡萄冰棒(盒)」也很有話題性，其將1串要價3000元的日本麝香葡萄融入冰棒中，每支冰棒平均售價不到40元，CP值超高。另外，還有「明治38%巧克力雪糕」，也是首次將知名巧克力品牌化身冰品。

小7指出，觀察高顏值、差異化的冰品是吸引年輕客群關鍵，當冰品的種類及品項越豐富，消費者購買意願也會跟著提升，因此持續向世界各國採購獨家商品，以具有特殊包裝與口味取勝，像是去年推出的「珍珠奶茶風味雪派」，即創下上市不到60天就熱銷30萬支紀錄。

根據尼爾森調查顯示，台灣零售通路的冰品市場規模約50億元，其中進口冰品市占率更達4成。小7進一步表示，去年進口冰品業績成長20%，預估在接下來炎熱的氣溫助攻下，今年冰品整體業績可較去年成長1～2成。

另外，Häagen-Dazs今年則推出兩款全新春日限定花香味冰品，分別為「活力橙花」、「療癒茉莉」，同時還推出內建夾娃娃機的移動水晶花園巴士，將陸續巡迴全台指定零售通路門市，讓消費者體驗。