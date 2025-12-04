快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍　全聯聲明：感謝還原真相

▲全聯販售台灣鯛魚排，日前被檢驗出動物用藥引發風波，經調查證實為烏龍事件。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者林育綾／台北報導

高雄市衛生局今（4日）鄭重致歉，表示關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現「設定條件遭更改」，屬「人為錯誤」，應為故意或過失。全聯也發出聲明，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相。

全聯發布官方聲明表示，誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，此事件高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。

全聯提到，身為本土企業，始終將食品安全視為最重要的承諾，深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更嚴格的食安管理。

有關高雄市衛生局稍早說明，「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清，發現是「人為錯誤」，檢驗值因人為電腦設定錯誤，而放大10倍，正確結果應為「未檢出」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

高雄市衛生局也表示，此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。今日向口湖漁類生產合作社、全聯、受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。相關損失賠償事宜，衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

【全聯官方聲明全文如下】

關於鯛魚新聞事件，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。

此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。我們也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯集團始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，我們深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。