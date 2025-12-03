　
民生消費

全聯門市12/5起聽不到「福利熊組曲」　相信音樂聖誕歌替代

▲▼全聯門市，全聯賣場。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯門市將有長達一個月聽不到「福利熊」系列主題曲。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心門市總是播放《One Two 福利熊》等洗腦歌曲，不過從12月5日起，預計長達一個月「一首都聽不到」，將改播放相信音樂的「HOHOHO 聖誕特輯」，陪消費者度過歲末節慶。

每當走進全聯門市，總是能聽到多首主題歌輪播，包括以福利熊為主打的《One Two 福利熊》、福利熊和水果探險隊的《尬哩在一起》，還有大全熊的最新主題曲《Mega Bear》，每一首都被網友形容「超洗腦」，還有很多家長說「小孩超愛」。

不過今（3）日全聯舉行「美國華盛頓蘋果周」記者會，會後全聯行銷協理劉鴻徵透露，接下來全台門市將有一個月聽不到原本的福利熊組曲，將改播相信音樂的聖誕特輯，笑說不知道對消費者來說是不是「清淨的一個月」。

全聯預計自12月5日起至2026年1月初，在全台門市播放相信音樂的「HOHOHO 聖誕特輯」，根據相信音樂粉專資訊，此特輯內容為「6首翻唱經典聖誕曲 + 1首全新單曲」，由藝人Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治等獻唱，專輯已在12月3日上線。

12月24日晚間8點還有《HOHOHO! 唱響平安夜》公益演唱會，在「大全聯內湖店」停車場舉行，演出陣容包括蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治，免費入場。詳細資訊，全聯將在日後正式公布。

▲▼全聯門市，全聯賣場。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯12月起推出「美國華盛頓蘋果周」。（圖／記者林育綾攝）

全聯、大全聯12月起陸續推出多款「華盛頓蘋果」，最受矚目的新品種「宇宙脆」由華盛頓州立大學歷經20年的果樹品種改良培育而成，爽脆多汁、酸甜濃郁，且不易褐化、耐儲存，非基因改造，令人安心食用，同時有多款美國蘋果優惠，如「美國華盛頓加拉蘋果#125」單粒只要15元。

▲家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

此外，家樂福年度規模最大「義大利周」開跑，特別與ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處合作，即日起至12月9日推出「味旅義大利」，集結麵條、醬料、醃製醬菜、乳酪、零食等多款商品優惠。像是「哈利波特」主題巧克力餅乾、獨家「MASTURZO橄欖油」全面88折起，「法奇歐尼特級初榨橄欖油（地中海特選）500ml」買1送1等。

12/01 全台詐欺最新數據

相關新聞

全聯「鯛魚排」檢出禁藥　食藥署：已回收1831包

全聯「鯛魚排」檢出禁藥　食藥署：已回收1831包

全聯販售的「台灣鯛魚排」檢出動物用藥恩氟喹林羧酸，全面下架回收。食藥署今表示，截至12/3中午，案內該批號產品總計下架回收1,831包，約366.2公斤，將持續督導地方衛生局辦理相關事宜。

鯛魚排藥檢廠商檢測大逆轉　高雄衛生局說明

鯛魚排藥檢廠商檢測大逆轉　高雄衛生局說明

全聯「鯛魚排」廠商發出聲明：未檢出動物用藥

全聯「鯛魚排」廠商發出聲明：未檢出動物用藥

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

全聯台灣鯛檢出禁藥　南投集集售出22包

全聯台灣鯛檢出禁藥　南投集集售出22包

