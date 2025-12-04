　
民生消費

7-11新推「蜜金桔霜淇淋」　聯名《客家廚房2》限時買2送2

▲▼7-ELEVEN合作金鐘獎節目《廚師的迫降-客家廚房2》，聯名推出「蜜金桔霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN合作金鐘獎節目《廚師的迫降-客家廚房2》，聯名推出「蜜金桔霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN合作金鐘獎節目《廚師的迫降-客家廚房2》聯名推出「蜜金桔霜淇淋」，以「橙香雪貝」霜淇淋為基底，免費升級「加入在地客家蜜金棗，淋上香桔汁醬」，12月10日起至2026年1月6日限量開賣，每周五六日指定支付可享「買1送1」，12月8日至12月10日搶先在OPENPOINT APP行動隨時取推出「買2送2」優惠券。

▲▼7-ELEVEN合作金鐘獎節目《廚師的迫降-客家廚房2》，聯名推出「蜜金桔霜淇淋」，以「橙香雪貝」霜淇淋為基底免費升級製作。（圖／業者提供）

▲「蜜金桔霜淇淋」，以「橙香雪貝」霜淇淋為基底免費升級製作。（圖／業者提供）

「橙香雪貝霜淇淋」原料添加日本嚴選橘汁，入口瞬間有強烈橘香，酸甜交織、清爽不膩，帶出鮮明的柑橘風味層次。12月5日起至明年1月4日，每周五、六、日使用icash2.0、icash Pay，可享「買1送1」。

▼「橙香雪貝霜淇淋」原料添加日本嚴選橘汁（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN合作金鐘獎節目《廚師的迫降-客家廚房2》，聯名推出「蜜金桔霜淇淋」，以「橙香雪貝」霜淇淋為基底免費升級製作。（圖／業者提供）

7-11 此次攜手《廚師的迫降-客家廚房2》節目，推出「蜜金桔霜淇淋」，以「橙香雪貝」霜淇淋為基底，加入在地客家蜜金棗，淋上香桔汁醬，等於將霜淇淋融入在地食材，打造創意甜品並宣傳本土美食文化。

7-ELEVEN 說明，《廚師的迫降-客家廚房》節目為台韓雙方合作製作，由藝人與主廚分隊經營貨櫃餐車，設計特色餐點，第1季播出就受到好評，奪得今年金鐘「最具人氣綜藝節目獎」。如今第2季即將播出，因新增韓國人氣明星Super Junior隊長利特、少女時代孝淵等，話題更高。

▲▼7-ELEVEN合作金鐘獎節目《廚師的迫降-客家廚房2》，聯名推出「蜜金桔霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲左為「橙香雪貝霜淇淋」，右為加入在地客家蜜金棗，淋上香桔汁醬，成為「蜜金桔霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

節目中的「蜜金桔霜淇淋」如今在全台7-ELEVEN 門市就能品嚐，零時差與偶像享用同款甜品，單杯售價49元，限時免費加送一整顆「蜜金棗」與「香桔汁醬」，每周五六日還可享icash2.0、icash Pay支付「買1送1」優惠。12月8日至12月10日，搶先在OPENPOINT APP行動隨時取推出「買2送2」優惠券，數量有限，售完為止。

▲▼酷聖霜霜淇淋推出「芒果慕斯酷聖霜」。（圖／業者提供）

▲酷聖霜霜淇淋推出「芒果慕斯酷聖霜」。（圖／業者提供）

此外，酷聖霜霜淇淋自12月10日起至2026年1月6日，同步於全台百間門市推出「芒果慕斯」口味，使用嚴選熟成愛文芒果，搭配酷聖石濃郁奶香基底，融合果香與奶韻，可品味綿滑的慕斯質地，和芒果濃郁香氣與細緻奶香。

★全家「開心果霜淇淋」

全家Fami!ce霜淇淋12月推出全新口味「開心果霜淇淋」，攜手Brillante星忱甜點，由法國巧克力大賽冠軍師傅陳星緯監製，嚴選美國開心果，研磨成細膩果醬，濃郁堅果香氣飽滿，融合乳香後，綿密滑順、入口即化。此次同步推出以Brillante 為靈感的專屬餅乾紙套、霜淇淋杯身，採低調金線幾何設計，更顯精品質感。

▲全家便利商店新推出「開心果霜淇淋」。（圖／業者提供）

「Fami!ce開心果霜淇淋」自12月5日起，在全家限定店舖開賣，12月5日起至12月7日限時3天，全家APP隨買跨店取更推出「5支188元」限時快閃優惠；此外，12月5日起至2026年1月4日，購買Fami!ce霜淇淋，加價不沾手黑白巧克力醬只要9元。

▲「開心果霜淇淋」綜合口味可搭配莊園牛奶。（圖／業者提供）

蜜金桔霜淇淋廚師的迫降客家廚房7-11

