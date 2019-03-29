史上最多300項野營商品！量販引進30秒搭帳、美型打卡裝備

▲愛買自即日起至4/23全館消費滿888元，即可用52折起加購野營商品。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

春遊野餐去！看好越來越多台灣人喜愛野營，量販業者還規劃優惠活動，並推出史上最多300項野營商品、露營裝備，從入門款1299元到專業玩家款15800元都有，期望滿足不同消費者需求。



愛買自即日起推出野餐、露營裝備優惠活動，並獨家引進韓國知名露營品牌KAZMI帳篷、露營用品，同時鎖定親子客群引進MIT精品30秒專利快速帳，再享品牌保固及維修售後服務。

愛買指出，3月份氣溫明顯回暖、加上清明4天連假誘因，出遊露營商品已較去年同期成長1倍，這次露營新品多達5成，同時也推出新品系列優惠，即日起至4/23購買KAZMI、TURBO、SPICE、TOYMOCK品牌商品單筆滿5000元送500元折價券，預計再添2成買氣。

▲TOYMOCK可攜式摺疊吊床原價4760元、特價3599元（右）；KAZMI民族風櫸木手把休閒椅售價1480元。

另外，小7則針對北台灣逾30間門市成立「清明祭祀專區」，商品包括衛生紙、濕紙巾、百靈油等逾10款商品，方便民眾更快速選購。同時也掌握清明節4天連假民眾出遊、露營商機，購買清明五寶不僅可以將購物後的零錢做公益，消費還能參加集點活動。

小7表示，掌握掃墓商機，在全台掃墓熱點周邊逾50間門市備戰，增加早餐、常溫飲料、休閒食品、日用品等商品備貨量，有部分門市更規畫「清明祭祀專區」，為民眾準備「掃墓必備五寶」，預估在連假期間掃墓周邊門市的來客數會較平日增加，業績可望較平日再成長2～3成。

小7說，去年全台掃墓熱點附近門市的來客較平日呈現倍數成長，民眾通常會較早出門掃墓，中午前就會結束，因此12點前為門市的銷售高峰。其中熱銷商品前五名分別為礦泉水、衛生紙、濕紙巾、三明治以及麵包，成為掃墓必備的五寶。