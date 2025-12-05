水豚控必衝！週末衝碧潭看12米「水豚君」　限定雞蛋糕＋偶裝見面會時程公開

▲碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」活動展期至12月28日，持續為新店碧潭風景區帶來超高人氣，已成為年末最療癒的打卡熱點。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供，下同）

生活中心／綜合報導

水豚控暴動啦！新北市碧潭又有新玩法了，繼去年碧潭水舞秀爆紅之後，新北市觀光局這次端出更強大的王牌，超人氣IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐新店碧潭風景區，現場2公尺巨型「呆在碧潭の水豚君」地標更成為IG、Threads洗版熱點，許多民眾直呼：「太可愛了根本逼人朝聖！」活動即日起一路展到12/28，一次公開水豚君「偶裝見面會」時程與「假日限定造型雞蛋糕」，可愛度直接破表！

▲假日限定！超萌水豚君造型雞蛋糕。

「水豚君在碧潭」活動自開展以來話題不斷，除了12米巨型水豚君，還有水豚君與他的朋友們都「呆在碧潭」成為拍照熱點，此外，今年最讓粉絲敲碗期待的美食主角「水豚君造型雞蛋糕」也在假日限定登場，造型雞蛋糕以水豚君標誌性的圓臉、呆萌五官為靈感，高度還原角色神韻，連同水豚君的好友們一起化身療癒下午茶，吸引不少民眾專程前往排隊搶購，香氣四溢的雞蛋糕搭配可愛外型，成功擄獲大批粉絲與遊客的心，上市後旋即在社群平台掀起打卡熱潮，IG、Threads、FB上可見民眾曬出與雞蛋糕的「一日約會照」，不少人直呼「太可愛根本捨不得吃！」、「來碧潭第一站就是它」。

而粉絲敲碗已久的「水豚君偶裝見面會」也確定登場！12月連續三週週末（6、7、13、14、20、21日）都有見面場次，民眾可在現場與水豚君近距離互動、擁抱合照，想在見面會上「不用排隊、直接走VIP通道」與水豚君合照，只要在活動期間的週末於碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，除了獲得水豚君限量周邊好禮，還能加碼拿到夢寐以求的水豚君「優先合影券」，持券者可在見面會指定時段享有優先入場、優先拍照的特權，不用辛苦排隊，就能近距離擁抱萌萌的水豚君。

▲水豚君人偶將於12月6日、12月7日、12月13日、12月14日、12月20日、12月21日連續三週的假日，於指定時段開放現場民眾近距離合影。（圖為11月1日揭幕儀式市長侯友宜與水豚君人偶合影）

新北市觀旅局也同步推出最受粉絲期待的「滿額贈禮活動」，與碧潭餐飲遊憩區指定店家合作，11/1~12/28展出期間的周六與周日，在合作店家單筆消費滿300元，就能免費獲得水豚君限量周邊兌換卷至「水豚君快閃店」兌換，周邊禮品皆為限量發放，想收藏的粉絲務必把握活動期間前往碧潭，不僅能欣賞水岸地景裝置、享受湖畔散步的悠閒氛圍，更能帶回專屬於今年的療癒紀念品。

另外官方也祭出「新北幣抽獎活動」加碼寵粉，12/1～12/21期間，只要在「新北旅客」臉書活動貼文按讚、Tag兩位好友＋留言「#呆在碧潭の水豚君」，就能抽最大獎「新北幣1萬元」，想參加記得先下載註冊成為新北行動支付APP會員，就有機會獲得新北幣。

▲每逢周末假日限定的「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品，讓粉絲們在合影之餘，還能將這份療癒帶回家。

新北市觀光局表示，「水豚君」系列活動整整58天，是今年最具療癒感的壓軸活動，歡迎大家把握週末來碧潭散步、拍美照、吃雞蛋糕，順便和水豚君來一場超近距離的可愛相遇。更多資訊請鎖定「新北市觀光旅遊網」與「新北旅客」臉書。