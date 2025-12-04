【廣編】打造風味探索新體驗　選酒×輕酒吧「黑松酒覓」正式開幕

▲黑松公司於邁入101週年之際開設首間酒類專賣店「黑松酒覓」。

圖、文／黑松提供

黑松迎接101週年，首度跨足實體通路，於捷運南京三民站旁打造全台首家結合酒類專賣與輕酒吧的「黑松酒覓」，正式開幕！店內規劃「酒品販售區」、「輕酒吧」、「品飲區」、「交流互動區」、「恆溫酒窖」五大空間，一站滿足選酒、微醺、交流需求。

「黑松酒覓」精選上千款酒品，涵蓋金門高粱、葡萄酒、威士忌、清酒等，包含十四代、人頭馬、大摩等名酒及一般通路少見珍稀庫藏，是酒迷必訪的新地標。輕酒吧同步推出5款門市限定高粱調酒：「穀頓紅影」、「高粱DRY」、「東方夢丹」、「粱香檸檬沙瓦」、「鹹甜小宇宙」，以創意方式展現高粱穀糧香氣與多層次風味，後續也將舉辦多元品飲活動。此外，全新會員制度上線，消費累積點數即可兌換單杯品飲、限量酒品及優惠，打造屬於酒迷的品飲生活圈。

開幕活動邀請韓流天團 SUPER JUNIOR 隊長利特擔任一日調酒師，現場親手製作「利特特調」，以「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」結合酸甜果香，即日起至1/16於門市限時供應，單杯380元。粉絲到店還能與利特簽名與立牌合照，收集隊長同款儀式感。「黑松酒覓」正式營運，帶來輕鬆入門又具專業深度的城市微醺新體驗。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。