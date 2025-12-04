　
民生消費

超商推「吉伊卡哇」延世大學生乳包　量販搶先開賣aespa辛拉麵

▲▼全球獨家「吉伊卡哇版延世大學藍莓優格風味生乳包」在7-ELEVEN開賣。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

▲全球獨家「吉伊卡哇版延世大學藍莓優格生乳包」在7-ELEVEN開賣。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

記者林育綾／台北報導

韓國爆紅的「延世大學生乳包」如今再推全新口味「藍莓優格風味」，7-ELEVEN更搶先全球獨家推出「吉伊卡哇」版包裝，即日起於全台門市限定販售，每包還送1張隨機角色小卡貼，全套共8款可蒐集。此外，韓國女團aespa成為首位「辛拉麵全球大使」，聯名限定包裝，將於12月6日於全台家樂福量販店搶先開賣。

▲▼全球獨家「吉伊卡哇版延世大學藍莓優格風味生乳包」在7-ELEVEN開賣。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

▲「吉伊卡哇版延世大學藍莓優格風味生乳包」每件135元，還有8款小卡貼可蒐集。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

★吉伊卡哇版延世大學生乳包

此波推出的「吉伊卡哇版延世大學藍莓優格風味生乳包」為全球獨家版，連韓國都買不到。生乳包同樣堅持於韓國高品質製造直送，鬆軟的黑色麵包外皮，中心填入厚實的藍莓優格生乳奶油內餡，呈現層次分明的酸甜清爽風味，一口咬下，即可感受到爆餡的濕潤口感、乳香平衡的柔順質地。

▲▼全球獨家「吉伊卡哇版延世大學藍莓優格風味生乳包」在7-ELEVEN開賣。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

▲鬆軟的黑色麵包外皮，中心填入厚實的藍莓優格生乳奶油內餡。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

「延世大學生乳包」嚴選韓國百年名校延世大學自有牧場的「延世牛乳」，憑藉純淨乳源與紮實製程技術，推出後創下銷售破千萬顆的亮眼成績。

這次限定的「吉伊卡哇」版，除了包裝上有吉伊卡哇、小八貓、兔兔3位主角外，每件皆隨機附贈角色小卡貼，有角色跟搭配的小配件，全套一共8款，每個售價135元。

★韓國女團「aespa」聯名款辛拉麵

農心熱銷品牌辛拉麵近日宣布，韓國女團「aespa」成為首位「辛拉麵全球大使」，最新數位廣告引爆話題。而家樂福表示，將限量推出5入裝共14,400包，12月6日起在全台量販店及線上購物同步開賣，預計引發「MY粉」轟動。各店鋪上架詳情及貨量資訊，可參考家樂福門市公告。

▲▼韓國女團「aespa」成為首位「辛拉麵全球大使」，限定聯名包裝將於家樂福量販搶先開賣。（圖／業者提供）

▲▼韓國女團「aespa」成為首位「辛拉麵全球大使」，限定聯名包裝將於家樂福量販搶先開賣。（圖／業者提供）

▲▼韓國女團「aespa」成為首位「辛拉麵全球大使」，限定聯名包裝將於家樂福量販搶先開賣。（圖／業者提供）

家樂福說明，「aespa聯名款辛拉麵」原價209元，12月6日至12月31日期間促銷價179元，包裝封面印有aespa成員合照，每包5入裝，內含karina、winter、Giselle、Ningning共4位成員的個人獨立照，以及隨機成員照，還附有一張aespa合照小卡，背面印有成員對辛拉麵的專屬小語與廣告QR Code。

▲▼韓國女團「aespa」成為首位「辛拉麵全球大使」，限定聯名包裝將於家樂福量販搶先開賣。（圖／業者提供）

▲▼還附有一張aespa合照小卡，背面印有成員對辛拉麵的專屬小語。（圖／業者提供）

▲▼韓國女團「aespa」成為首位「辛拉麵全球大使」，限定聯名包裝將於家樂福量販搶先開賣。（圖／業者提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

7-11吉伊卡哇延世大學生乳包藍莓優格aespa辛拉麵家樂福

