民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！星級餐廳都用這款！會員狂呼：這波不囤不行

▲▼ 冬日,冬季,料理,Staub,Zwilling,幸福,職人級,儀式感,美式賣場,黑五。（圖／資料照）

▲迎接黑色購物節，STAUB與ZWILLING推出冬季精選鍋具、保溫與居家護理好物，讓會員一次入手「冬日餐桌×溫暖生活×儀式保養」的質感三重奏。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

隨著冬日氣溫逐漸轉涼、節慶氛圍升溫，美式賣場「黑色購物節」也即將強勢登場，掀起年末囤貨熱潮！今年特別引人注目的，就是來自歐洲經典品牌STAUB與ZWILLING的精選好物——從料理鍋具、保溫壺再到居家護理組，全方位打造「冬日餐桌Ｘ溫暖生活Ｘ儀式保養」的幸福三重奏。讓會員們直呼，「趁黑五入手，讓未來每一天都更有質感！」

STAUB琺瑯鑄鐵單柄平煎鍋26cm
料理控必收，星級餐廳指定使用！
黑五優惠價僅$2,869！年末派對季來臨！無論是聖誕早午餐或家庭聚會，一只能完美鎖住美味的好鍋，就是餐桌上最強的靈魂角色！在台灣擁有極高討論度星級主廚餐廳也愛不釋手的「史大伯」法國STAUB琺瑯鑄鐵單柄平煎鍋，以穩定導熱與均勻受熱著稱，恆溫效果優異，無論煎牛排或海鮮，都能保留食材的水分與香氣，煎出外酥內嫩的金黃焦香，鑄鐵材質具絕佳蓄熱力，料理完成後仍能維持溫度，少見的雙側倒嘴設計也很貼心方便，讓倒醬汁或盛盤都更乾淨俐落。

黑色琺瑯內壁材質不僅抗污耐用，也適用於瓦斯爐、電磁爐、感應爐、烤箱等多種熱源，不挑爐具超方便，最高可耐溫達260°C，從煎烤到焗烤都能一鍋搞定。讓不少愛用者大讚，「用STAUB煎牛排的香氣真的不一樣，清潔也超容易」、「早午餐用它煎鬆餅，超有儀式感」、「朋友來家裡都說好像在高級餐廳吃飯」、「黑五入手真的太划算！」鎖定近期美式賣場即將推出的黑五限時價，讓料理控輕鬆升級廚房實力，年末開趴也能在家端出職人級美味！

▲▼ 冬日,冬季,料理,Staub,Zwilling,幸福,職人級,儀式感,美式賣場,黑五。（圖／資料照） 

ZWILLING不鏽鋼真空保溫壺1.5L
冬季保溫好夥伴，一整天都有暖飲相伴！
寒冬時節最需要的，就是一壺能長時間維持溫度的暖心夥伴！黑五優惠再降，只要$749「ZWILLING不鏽鋼真空保溫壺」承襲德國精工傳統，採用304不鏽鋼材質，雙層真空結構可長效保溫保冷，保溫保冷效力可達10小時以上。擁有極佳密封性不易漏水，底部也配備防滑設計，無論是在辦公室泡茶、在家準備暖飲，或是戶外露營煮咖啡，隨時都能享受一壺溫度剛剛好的幸福時光。

買過的網友都一致推薦，「早上裝的熱水下午還會燙手，保溫效果讓人印象深刻」、「造型簡約卻很有質感，放家裡、辦公室或車上都好看」、「冬天泡茶、熱可可都靠它了！」黑五優惠期間限時開搶，絕對是冬季飲品控的必囤好物。

▲▼ 冬日,冬季,料理,Staub,Zwilling,幸福,職人級,儀式感,美式賣場,黑五。（圖／資料照）

ZWILLING手足護理4件組
從指尖開啟新年儀式感，讓居家護理更有質感溫度！
「ZWILLING美甲手足護理4件套組」以德國工藝打造，專為日常修護設計，內含放大鏡、指甲剪、指甲銼刀與足部銼刀，更貼心附上收納袋，一組即完整滿足手足保養所需。最常使用的指甲剪可以360度靈活旋轉，讓修剪更順手，加上可拆卸式的磁吸放大鏡，3倍放大讓細修的視線更清晰精準！足部銼刀不僅擁有微弧面設計可貼合腳型，精細且超過百片的磨片，即使是厚硬皮，使用起來也更輕鬆省力。

體驗後才懂細緻差異的手足護理套組，讓許多網友都讚歎，「好想要那個可以調整方向的指甲剪」、「放大鏡設計很實用，修小倒刺的時候眼睛再也不痠了」、「好看好用還不貴，可以買來送人！」把握黑五限時優惠，新的一年就從指尖開始，替自己開啟一場細緻又療癒的儀式時光。

▲▼ 冬日,冬季,料理,Staub,Zwilling,幸福,職人級,儀式感,美式賣場,黑五。（圖／資料照）

黑五限時囤貨，幸福生活提前開跑！
每年的黑五，都是美式賣場會員心中最期待的購物盛事，今年從料理鍋具到生活精品，全面展現職人品牌的實用與美感！想在節慶前夕升級生活質感，現在正是入手的最佳時機，為自己與家人，添上一份暖意與儀式感。 

好市多黑五「第3波優惠」20項搶先看
快訊／全聯開出千萬發票！　門市曝光
獨／「最強小火鍋」首家24小時門市　全日不打烊
黃國昌喊北市6席全壘打　國民黨堅持單獨過半：兄弟登山各自努力
軍卡突暴衝！　車頭爛毀

