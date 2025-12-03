　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客雙12優惠出爐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

年末比薩優惠來了！必勝客最終檔雙12優惠即日起限時開跑，有人氣副食買1送1、個人比薩第2件半價等，APP更祭出12元比薩。另外，達美樂2款聖誕新披薩限時下殺半價、指定套餐58折起，拿坡里則推3款新口味披薩買大送大。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲指定個人比薩享第2件半價。

必勝客

★門市+官網雙12優惠（活動至12月15日）

●單點／加購巧克力QQ球5顆買1送1特價59元

●單點／加購黃金雞柳條4條買1送1特價89元

●外帶13吋義式培根黃金薯大比薩199元+免費升級薄脆餅皮

●個人比薩（鐵板雙牛／明太子炙燒嫩雞／超級總匯／彩蔬鮮菇／夏威夷／雙層美式臘腸）第2件半價160元起

●單點紙包麵／義大利麵／紙包飯／燉飯免費送個人比薩 ：夏威夷／四小福／雙層美式臘腸／日式照燒雞／彩蔬鮮菇（擇1）170元起

義式手工薄比薩銅板1+1特價149元：韓式雙醬雪花牛／五重起司蒜香雞（2擇1）+百事可樂／七喜／飛想茶（3擇1）

●薯在好食雞餐333元起：炙燒明太子嫩雞／金沙黃金脆雞（2擇1）+小份薯金幣+1.25L百事可樂／七喜／原萃+8元（3擇1）

●滿足雙享餐666元起：2個小比薩+2個紙包麵／飯（可更換熱烤類）+飲料1.25L（可樂、七喜、原萃+8元）

●千島海鮮個人比薩XL套餐189元：千島海鮮個人比薩+2份副食+飲料

●APP限定火山拼盤餐999元起：任選2個大比薩（1個免費升級火山熔岩餅皮）+Hot海陸小拼盤+飲料1.25L（可樂、七喜、原萃+8元）

★PK雙饗卡APP限量神券+隨饗券24折起

●6吋個人鬆厚比薩1個（限定120元含以下口味）特價12元：12月9日上午10點開搶

●9吋鬆厚比薩2個（限定430元含以下口味）特價212元：12月5日、12月12日上午10點開搶

●一公尺派對盒特價1312元：12月5日、12月9日、12月12日上午10點開搶

●小火山上癮餐3套特價666元：即日起至12月31日開跑

●超值大比薩可樂餐（含10個大比薩+10瓶可樂）特價1999元：即日起至12月31日

●3個比薩爽吃組3套特價1836元：即日起至12月15日

●經典大比薩隨饗組（5個大比薩）特價1212元：即日起至12月15日

●義大利飯／麵買6送12特價834元：即日起至12月15日

▲▼達美樂推出3款新品 。（圖／記者蕭筠攝）

▲達美樂2款新品限時半價 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼達美樂普發1萬優惠。（圖／業者提供）

▲達美樂「萬元披薩大禮包」優惠活動持續開跑至12月21日。（圖／業者提供）

達美樂

●聖誕新品限時半價，「頂鮭豪牛雙饗披薩」只要459元、「相思抹茶火山披薩」特價399元。

●聖誕節限定套餐，「澎湃狂饗套餐」含頂鮭豪牛雙饗大披薩1個+經典／招牌系列大披薩1個+香烤雞條15條+蝴蝶酥8個+起司麻吉酥1份+1.25L大可樂，優惠價1199元；「歡聚豐盛套餐」含頂鮭豪牛雙饗大披薩1個+紫薯地瓜球1份+蝴蝶酥8個+起司麻吉酥1份+1.25L大可樂，優惠價799元。

●達美樂「萬元披薩大禮包」，4款套餐組合58折起，「888元組合」內含4個小披薩（經典／招牌系列任選）搭配1.25L大可樂，使用可樂和4個披薩排出「10000」並拍照上傳，還能抽「達美樂萬元披薩金」，3個中獎名額，活動至12月21日

拿坡里

●拿坡里「招牌牛丼」、「濃起司五重派對」、「金賞烏魚子」3種口味買大送大，480元可吃到2個大披薩，即日起至12月18日。

 【你可能也想看】

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一票狂喊「超像爸要喝茶」　八曜和茶超前部署網驚呆
獨／拖吊車裝「爆閃燈」鳴笛狂衝　下場慘了
中國遊客訂房量腰斬！大阪飯店「取消率5至7成」　最新數據曝光
觀光人潮創20年新低　墾丁大街歇業服飾店法拍嘸人要
被爆許瑋甯婚禮「爛醉倒地」　柯震東無奈發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」　華盛頓州立大學20年研發培育

全聯門市12/5起聽不到「福利熊組曲」　相信音樂聖誕歌替代

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊　收納籃、娃包、快煮壺都有

好市多又一家「停車場收費」　業者證實：逐步取消免費

「每一口都有氣」被網友點名最剛好！可口可樂、雪碧200mL mini迷你罐登場全台7-ELEVEN

超市咖啡限今天「買2送3」　超商連5天泡麵飲料下殺

快訊／全聯「鯛魚排」廠商發出聲明　送交第3方檢測結果出爐

雙12電商開打！年末必搶優惠　電暖器買一送一、專櫃保養品1212元

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

Selina「遭疑懷二寶」ELLA爆氣XD　曝勁寶音樂才華傲：遺傳到我

必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」　華盛頓州立大學20年研發培育

全聯門市12/5起聽不到「福利熊組曲」　相信音樂聖誕歌替代

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊　收納籃、娃包、快煮壺都有

好市多又一家「停車場收費」　業者證實：逐步取消免費

「每一口都有氣」被網友點名最剛好！可口可樂、雪碧200mL mini迷你罐登場全台7-ELEVEN

超市咖啡限今天「買2送3」　超商連5天泡麵飲料下殺

快訊／全聯「鯛魚排」廠商發出聲明　送交第3方檢測結果出爐

雙12電商開打！年末必搶優惠　電暖器買一送一、專櫃保養品1212元

建立完善防災體制　雲林縣府舉辦跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議

大武警分局全程疏導交通　2025達仁拉力賽順利落幕

羅浮宮明年1月「外國人門票大漲45%」　凡爾賽宮、歌劇院擬跟進

東森藏寶閣攜手臺藝大！景泰藍泰斗、熱貢唐卡神匠珍稀之作同場亮相　規模罕見

雲林推AI農業扎根　潮汐式水耕系統進駐越港國小

飲控不用戒主食！3款低卡麵讓你吃出輕盈與幸福感

戰神主場聖誕樹點燈　女神菲菲、Mika快閃合照說讚

直擊士檢偵查庭！日本律師團驚呼：台灣程序正義細到看得出來

台積電遭竊密追加起訴東京威力　併3內鬼工程師合議庭審理

力抗渡邊雄太收穫多　雷蒙恩發豪語：要成為台灣可以倚靠的球員

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

消費熱門新聞

好市多又一家「停車場收費」　業者證實

超商連5天「買1送1」懶人包

全聯「鯛魚排」廠商發出聲明：未檢出動物用藥

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊

脆薯、QQ球買一送一！肯德基雙12優惠　蛋撻禮盒送雞塊

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

全聯12/5起聽不到「福利熊主題曲」

7-11咖啡買7送7　全家限1天買30送30

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

可口可樂、雪碧200mL mini迷你罐登場全台7-ELEVEN

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

全家新推「開心果霜淇淋」　獨家聯名奶茶39元

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」

更多熱門

相關新聞

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

德克士脆皮炸雞推出歲末新品「黃金龍蝦風味Q蝦堡」，選用龍蝦沙拉搭配Q彈蝦排打造新鮮海味，同步開賣2款新點心「海派鮮脆蝦」、「WASABI雞軟骨」，12月4日起至1月4日於全門市限時上市。

「FirePlay」租約到期　明年2/14熄燈

「FirePlay」租約到期　明年2/14熄燈

50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽

50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽

COLD STONE推全新「吉那圈冰淇淋」

COLD STONE推全新「吉那圈冰淇淋」

台東最難訂餐廳主廚回台南創業

台東最難訂餐廳主廚回台南創業

關鍵字：

美食情報美食雲必勝客拿坡里達美樂雙12

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

許瑋甯婚禮爆插曲！

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

吳建豪突暴瘦「臉凹骨頭突出」！數月驟減20kg

台中女騎士遭聯結車「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面