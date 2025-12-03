必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

▲必勝客雙12優惠出爐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

年末比薩優惠來了！必勝客最終檔雙12優惠即日起限時開跑，有人氣副食買1送1、個人比薩第2件半價等，APP更祭出12元比薩。另外，達美樂2款聖誕新披薩限時下殺半價、指定套餐58折起，拿坡里則推3款新口味披薩買大送大。

▲指定個人比薩享第2件半價。

必勝客

★門市+官網雙12優惠（活動至12月15日）

●單點／加購巧克力QQ球5顆買1送1特價59元

●單點／加購黃金雞柳條4條買1送1特價89元

●外帶13吋義式培根黃金薯大比薩199元+免費升級薄脆餅皮

●個人比薩（鐵板雙牛／明太子炙燒嫩雞／超級總匯／彩蔬鮮菇／夏威夷／雙層美式臘腸）第2件半價160元起

●單點紙包麵／義大利麵／紙包飯／燉飯免費送個人比薩 ：夏威夷／四小福／雙層美式臘腸／日式照燒雞／彩蔬鮮菇（擇1）170元起

●義式手工薄比薩銅板1+1特價149元：韓式雙醬雪花牛／五重起司蒜香雞（2擇1）+百事可樂／七喜／飛想茶（3擇1）

●薯在好食雞餐333元起：炙燒明太子嫩雞／金沙黃金脆雞（2擇1）+小份薯金幣+1.25L百事可樂／七喜／原萃+8元（3擇1）

●滿足雙享餐666元起：2個小比薩+2個紙包麵／飯（可更換熱烤類）+飲料1.25L（可樂、七喜、原萃+8元）

●千島海鮮個人比薩XL套餐189元：千島海鮮個人比薩+2份副食+飲料

●APP限定火山拼盤餐999元起：任選2個大比薩（1個免費升級火山熔岩餅皮）+Hot海陸小拼盤+飲料1.25L（可樂、七喜、原萃+8元）

★PK雙饗卡APP限量神券+隨饗券24折起

●6吋個人鬆厚比薩1個（限定120元含以下口味）特價12元：12月9日上午10點開搶

●9吋鬆厚比薩2個（限定430元含以下口味）特價212元：12月5日、12月12日上午10點開搶

●一公尺派對盒特價1312元：12月5日、12月9日、12月12日上午10點開搶

●小火山上癮餐3套特價666元：即日起至12月31日開跑

●超值大比薩可樂餐（含10個大比薩+10瓶可樂）特價1999元：即日起至12月31日

●3個比薩爽吃組3套特價1836元：即日起至12月15日

●經典大比薩隨饗組（5個大比薩）特價1212元：即日起至12月15日

●義大利飯／麵買6送12特價834元：即日起至12月15日

▲達美樂2款新品限時半價 。（圖／記者蕭筠攝）

▲達美樂「萬元披薩大禮包」優惠活動持續開跑至12月21日。（圖／業者提供）

達美樂

●聖誕新品限時半價，「頂鮭豪牛雙饗披薩」只要459元、「相思抹茶火山披薩」特價399元。

●聖誕節限定套餐，「澎湃狂饗套餐」含頂鮭豪牛雙饗大披薩1個+經典／招牌系列大披薩1個+香烤雞條15條+蝴蝶酥8個+起司麻吉酥1份+1.25L大可樂，優惠價1199元；「歡聚豐盛套餐」含頂鮭豪牛雙饗大披薩1個+紫薯地瓜球1份+蝴蝶酥8個+起司麻吉酥1份+1.25L大可樂，優惠價799元。

●達美樂「萬元披薩大禮包」，4款套餐組合58折起，「888元組合」內含4個小披薩（經典／招牌系列任選）搭配1.25L大可樂，使用可樂和4個披薩排出「10000」並拍照上傳，還能抽「達美樂萬元披薩金」，3個中獎名額，活動至12月21日

拿坡里

●拿坡里「招牌牛丼」、「濃起司五重派對」、「金賞烏魚子」3種口味買大送大，480元可吃到2個大披薩，即日起至12月18日。