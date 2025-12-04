bb.q聯名《RO仙境傳說》套餐送虛寶　4門市變身期間限定主題店

▲bb.q CHICKEN攜手《RO仙境傳說Online:樂園》展開聯名活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」聯名《RO仙境傳說Online:樂園》，推出「RO樂園餐」，買就送虛寶卡1張、去骨炸雞雙拼+1元多1件，消費滿額可再獲得限量紀念透卡。全台4門市也變身期間限定主題店，活動只到今年底。

▲bb.q CHICKEN推出「RO樂園餐」。

bb.q CHICKEN「RO樂園餐」，內含去骨炸雞（口味6選1包含蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味、川麻椒香+40元、江南醬燒+40元），搭配炸地瓜薯條、炸魚板、汽水1罐，內用、外帶皆享優惠價499元。

業者表示，活動期間購買聯名套餐可獲得《RO仙境傳說Online:樂園》限量虛寶卡1張，可累贈，同一遊戲帳號不限序號兌換次數，虛寶內容包含免費遊玩時數與活動限定服飾「炭火爐（歸屬）」。

bb.q CHICKEN再祭出加碼好康，買聯名套餐再送「去骨炸雞雙拼+1元多1件」平日券1張，送完為止。

▲RO紀念透卡只送不賣。

聯名活動還有獨家限量「RO紀念透卡」，bb.q CHICKEN表示，透卡以《RO仙境傳說Online:樂園》「職業手稿」原畫視覺製作，5款隨機贈送，單筆消費滿669元即可獲得1張，送完為止。

bb.q CHICKEN台北公館店、新竹巨城店、台中崇德店與台南南紡購物中心店也同步化身主題店，變成遊戲中的魔幻世界。

業者表示，《RO仙境傳說Online:樂園》官方回饋玩家，推出限時4周的「周周抽虛寶」活動，活動期間完成虛寶卡序號兌換即可參加抽獎，有機會獲得包含「（服飾）仙境魔法書（歸屬）」、「（服飾）巴基利神話之翼（歸屬）」等服飾虛寶，獎項資訊以官方公告為準。

▲鬼娃恰吉磁吸燈箱盲袋有4款造型。

頂呱呱近日也推出第2波《鬼娃恰吉CHUCKY》聯名周邊，「鬼娃恰吉磁吸燈箱盲袋」有4款造型，每一款都結合恰吉經典動作及神情，搭配霧面燈光，售價249元，全門市開賣中。

▲▼12月5日起再推出鬼娃恰吉雷射海報組、聖誕貼紙。

12月5日再推出「鬼娃恰吉雷射海報組」，分為A、B共2組，每組2張，售價199元，消費滿399元再贈「鬼娃恰吉聖誕貼紙」，內含5張雷射貼紙與1張螢光貼紙。

業者表示，第2波聯名餐點同樣以「雙醬鱈魚黑堡」做為主打，每顆售價129元，以及德式香腸、呱呱雞排，同步販售「恰吉獨享餐」、「恰吉周邊餐」。

頂呱呱12月5日推出會員限定「聖誕滿額刮刮樂」，單筆消費累計KWA KWA CLUB會員滿399元，可獲得聖誕造型貼紙外，再參加聖誕刮刮樂，首獎為價值1483元的「恰吉聖誕全周邊組合」，還有買恰吉套餐送德式香腸優惠、地瓜薯條買1送1等獎項。