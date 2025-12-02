　
民生消費

超商珍奶買2送2！雙12咖啡「買12送12」　新一波寄杯優惠一次看

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11連續6天，推出黑糖珍珠撞奶「買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接12月，超商紛紛推出新一波咖啡、飲品優惠，7-ELEVEN今（2）日起至12月7日，連續6天黑糖珍珠撞奶「買2送2」，同步還有精品咖啡「買7送7」，12月3日起至12月12日更有特大濃萃美式「買12送12杯」。全家即日起至12月9日，指定咖啡「6杯199元」。

★7-ELEVEN

●精品咖啡買7送7

7-ELEVEN 自12月1日至12月3日，在「OPENPOINT行動隨時取」推出CITY PRIMA「每月1號一起精品吧！」擴大犒賞日：

・CITY PRIMA大杯精品美式（冰／熱）買7送7（限量5萬組），可兌換「瓜地馬拉薇薇特南果」精品美式。

・CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱）買7送7（限量2.5萬組），可兌換「瓜地馬拉薇薇特南果」精品拿鐵。

・CITY PRIMA大杯精品馥芮白（冰／熱）買7送7（限量3萬組），可兌換「瓜地馬拉薇薇特南果」精品馥芮白。

・CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵買7送7（限量2萬組）。

▼7-11 祭出咖啡「買7送7」優惠。（圖／業者提供）

●茶飲優惠

7-ELEVEN「CITY TEA」自12月2日至12月7日，限時6天推出黑糖珍珠撞奶「買2送2」。

「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」限定550家門市，即日起至12月9日「奶茶賞」，茶拿鐵、奶茶系列指定品項「第二杯半價」。

12月2日至12月7日每逢五六日，茶凍、蜂蜜系列指定飲品「買1送1」，包括冰鑲花茶凍金焙烏龍、冰茶凍梔子花青茶、冰甜杏凍金焙烏龍、冰輕烏龍茶凍、冰蜂蜜金焙烏龍等。

●雙12優惠

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」12月3日起至12月12日，推出「歡慶聖誕購物趴1212優惠組」活動：

・CITY CAFE特大濃萃美式，買12送12（每日限量1.5萬組）。 

・CITY CAFE特大濃萃拿鐵，26杯1212元（10萬組）。

・CITY CAFE特大厚乳拿鐵，23杯1212元（10萬組）。

・CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選32杯1212元 （5萬組）。

・CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選36杯1212元（5萬組）。

・CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選26杯1212元（5萬組）。

▼12月3日～12月12日，指定咖啡買12送12。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家Let‘s Café在APP隨買跨店取，即日起至12月9日推出「淬煉，從心出發」組合優惠同品項199元，最高省161元。

・經典拿鐵(大杯，冷熱不限)，6杯199元。

・特濃拿鐵(大杯，冷熱不限)，5杯199元。

・卡布奇諾(大杯，熱飲)，6杯199元。

・單品拿鐵(大杯，冷熱不限)，3杯199元。

▲▼超商優惠。（圖／翻攝自臉書「全家FamilyMart」）

▲▼全家「淬煉，從心出發」組合優惠。（圖／翻攝自臉書「全家FamilyMart」）

▲▼超商優惠。（圖／翻攝自臉書「全家FamilyMart」）

★萊爾富

●即日起至12月23日門市優惠：

・大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・大杯巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，5折（原價1杯79元）。

・紅玉紅茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・四季春青茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・桂圓紅棗茶，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・黑糖薑茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・大杯摩卡咖啡，買1送1，5折（原價1杯70元）。

・醇脆黑糖拿鐵，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・橙香美式，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・橙香拿鐵，買1送1，5折（原價1杯45元）。

▲萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

●萊爾富APP即日起至12月23日：

・大杯特濃美式，買20送20，5折（原價1杯55元）。

・大杯特濃拿鐵，買20送18，53折（原價1杯65元）。

11/30 全台詐欺最新數據

