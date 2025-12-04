好市多傳台中展第3店「落腳海線」　業者低調：積極評估

▲好市多傳出將於台中開設第三家賣場。（示意圖／好市多）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）傳出即將於台中展店，位於榮總旁的「台中精機廠」舊廠，是海線首間好市多，也是台中地區第3家分店，今（4）日上午台中市長盧秀燕在議會證實此事。對此，台灣好市多仍語帶保留，僅低調回應，透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，是公司一貫且長期的方向，未來將積極評估合適據點，也依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

台灣好市多目前在全台共有14間賣場，其中台中就有南屯、北屯2家店，如今傳出台中將開設第3家分店，是首家落腳海線地區的賣場，位於「台中精機廠」舊廠，也在台中榮總旁。

此地由台中市都委會在2日通過都市計畫變更案，台中市長盧秀燕上午也在議會證實此事，表示好市多已經提到透過地主（精機）提出用地審查，但強調，此案後續將送交內政部審議，若順利通過，該址極有可能成為Costco在台中的第三處基地，但最後結果仍得由好市多官方宣布。

針對台中市第3店展店，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。