好市多傳台中展第3店「落腳海線」　業者低調：積極評估

▲▼好市多賣場。（示意圖／好市多）

▲好市多傳出將於台中開設第三家賣場。（示意圖／好市多）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）傳出即將於台中展店，位於榮總旁的「台中精機廠」舊廠，是海線首間好市多，也是台中地區第3家分店，今（4）日上午台中市長盧秀燕在議會證實此事。對此，台灣好市多仍語帶保留，僅低調回應，透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，是公司一貫且長期的方向，未來將積極評估合適據點，也依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

台灣好市多目前在全台共有14間賣場，其中台中就有南屯、北屯2家店，如今傳出台中將開設第3家分店，是首家落腳海線地區的賣場，位於「台中精機廠」舊廠，也在台中榮總旁。

此地由台中市都委會在2日通過都市計畫變更案，台中市長盧秀燕上午也在議會證實此事，表示好市多已經提到透過地主（精機）提出用地審查，但強調，此案後續將送交內政部審議，若順利通過，該址極有可能成為Costco在台中的第三處基地，但最後結果仍得由好市多官方宣布。

針對台中市第3店展店，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

台中市民引頸期盼的第三家美式賣場Costco（好市多）落腳海線地區露出曙光！台中市長盧秀燕今天上午在議會證實好市多已經透過台中精機提出用地審查，可望落腳在台中精機舊廠、位在台中榮總旁。對此，好市多官方一如以往沒有正式回應，僅強調，「未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業」。

