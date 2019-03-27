店王換人當！這家全聯「業績爆棚」冠全台　背後靠這秘密武器

▲全聯今年將持續坐穩超市龍頭寶座。（圖／資料照）

記者曾婉婷／台北報導

曾是全台業績冠軍王的金門慈湖店，曾創下全聯的開幕營收新高歷史紀錄。不過，後來當地開設第二家全聯加上家樂福進駐後，使店王寶座被新北市泰山的全興店奪走。這家門市為全聯第三代店新店型，不僅裝潢採用日式風質感風格，還有現烤麵包、熟食、咖啡等5大天王商品，甚至擁有座位區以及超大停車場，吸引最遠從八里來的消費者。

全聯在全台擁有973家門市，並於去年創下業績歷史新高，將近1200億元，目前為台灣超市龍頭霸主，並累積約920萬名會員。展望今年更將挑戰1300億的業績目標，展店至1011店，其成長動能除了靠5大天王商品外，還將聚焦在會員經營部分，像是預計5月推出的新版APP中，除了有行動支付功能外還能線上購物，以及整箱商品預購、咖啡寄杯等，提高消費者黏著度與到店頻率。

▲現煮咖啡今年將擴大導入500家門市。

全聯指出，新版APP預計上半年就會上線，名稱暫定為「PX Pay」，行動支付部分會與多家信用卡合作，而線上購物除了主推整箱商品預購功能外，還能整付零取，即為消費者趁優惠時一次在APP上購足體積大或重商品，像是衛生紙、飲料等，之後可再到實體門市分批取貨。另針對不方便出門的消費者，也將提供社區外送服務。

至於5大天王商品亦為今年主力發展，分別為現煮咖啡、現烤麵包、葡萄酒、冷凍調理商品、有機蔬果等。其中，現烤麵包和現煮咖啡更稱為黃金組合，預計2020年將導入每一家門市；而冷凍調理商品則是看好中食商機，將開發更多品項，讓消費者買回家能快速料理，預計能吸引更多不會煮菜的年輕人成為新會員。目前30歲以下的會員佔整體10％。

全聯表示，今年也將持續優化店質，並新增有停車場的門市，如去年新增的門市中就有80％都有停車場，而三代店新店型門市目前已超過70家，且業績都可較一般門市提升不少，像是天母天玉店改裝後業績可較之前成長5成，以及泰山全興店更奪下店王寶座，預計下半年還將在泰山全興店導入自助結帳機台測試，期望消費者搭配「PX Pay」節省排隊時間，並有效紓解結帳人潮。

▼泰山全興門市日前開賣現烤麵包，曾創下單店當日超過1萬個的驚人銷量。（圖／示意圖／資料照）