　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

店王換人當！這家全聯「業績爆棚」冠全台　背後靠這秘密武器

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 超市，全聯，泡麵 。（圖／資料照）

▲全聯今年將持續坐穩超市龍頭寶座。（圖／資料照）

記者曾婉婷／台北報導

曾是全台業績冠軍王的金門慈湖店，曾創下全聯的開幕營收新高歷史紀錄。不過，後來當地開設第二家全聯加上家樂福進駐後，使店王寶座被新北市泰山的全興店奪走。這家門市為全聯第三代店新店型，不僅裝潢採用日式風質感風格，還有現烤麵包、熟食、咖啡等5大天王商品，甚至擁有座位區以及超大停車場，吸引最遠從八里來的消費者。

全聯在全台擁有973家門市，並於去年創下業績歷史新高，將近1200億元，目前為台灣超市龍頭霸主，並累積約920萬名會員。展望今年更將挑戰1300億的業績目標，展店至1011店，其成長動能除了靠5大天王商品外，還將聚焦在會員經營部分，像是預計5月推出的新版APP中，除了有行動支付功能外還能線上購物，以及整箱商品預購、咖啡寄杯等，提高消費者黏著度與到店頻率。

▲▼ 全聯咖啡 。（圖／業者提供）

▲現煮咖啡今年將擴大導入500家門市。

全聯指出，新版APP預計上半年就會上線，名稱暫定為「PX Pay」，行動支付部分會與多家信用卡合作，而線上購物除了主推整箱商品預購功能外，還能整付零取，即為消費者趁優惠時一次在APP上購足體積大或重商品，像是衛生紙、飲料等，之後可再到實體門市分批取貨。另針對不方便出門的消費者，也將提供社區外送服務。

至於5大天王商品亦為今年主力發展，分別為現煮咖啡、現烤麵包、葡萄酒、冷凍調理商品、有機蔬果等。其中，現烤麵包和現煮咖啡更稱為黃金組合，預計2020年將導入每一家門市；而冷凍調理商品則是看好中食商機，將開發更多品項，讓消費者買回家能快速料理，預計能吸引更多不會煮菜的年輕人成為新會員。目前30歲以下的會員佔整體10％。

全聯表示，今年也將持續優化店質，並新增有停車場的門市，如去年新增的門市中就有80％都有停車場，而三代店新店型門市目前已超過70家，且業績都可較一般門市提升不少，像是天母天玉店改裝後業績可較之前成長5成，以及泰山全興店更奪下店王寶座，預計下半年還將在泰山全興店導入自助結帳機台測試，期望消費者搭配「PX Pay」節省排隊時間，並有效紓解結帳人潮。

▼泰山全興門市日前開賣現烤麵包，曾創下單店當日超過1萬個的驚人銷量。（圖／示意圖／資料照）

▲▼全聯麵包咖啡 。（圖／業者提供）

ET快訊
張韶涵「我們中國人，該為中國原創驕傲」影片曝光
靈泉寺方丈爆與女尼同房過夜！方丈聲明：不忍女信眾太擠
民調／六都市民快來填！市長施政滿意度調查　抽全家禮物卡

關鍵字：超市,全聯,賣場,店王

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

年賣千萬杯！超商「單品咖啡新霸主」降臨　全家擴大2200店上市

「小美冰淇淋」變香草牛奶了！超商奇趣飲品又一發　限時第2件6折

百元抽BMW！超商「週年禮物袋」祭出3台車　萊爾富限90萬份

影 ／台灣限定！星巴克「石虎雙層玻璃杯」萌翻　還有台灣黑熊、水鹿都想要

買2瓶水就中200萬！小7、全家開出5組特獎　1-2月發票開獎快來對

店王換人當！這家全聯「業績爆棚」冠全台　背後靠這秘密武器

新光三越百萬組化妝品特惠3.6折起　滿3千送3百「直接現抵」

用對方法才能事半功倍　民眾指名潘懷宗「降體脂NO.1」

最夯療癒玩具來了！　「捏捏」專賣店萌食物等你來捏

東森購物LINE快閃最高回饋9%　買iPhone比官網便宜6408元

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

蔡淑臻仍同房李沛旭　８年情斷？「我們還沒有下一個決定」

店王換人當！這家全聯「業績爆棚」冠全台　背後靠這秘密武器

新光三越百萬組化妝品特惠3.6折起　滿3千送3百「直接現抵」

用對方法才能事半功倍　民眾指名潘懷宗「降體脂NO.1」

最夯療癒玩具來了！　「捏捏」專賣店萌食物等你來捏

東森購物LINE快閃最高回饋9%　買iPhone比官網便宜6408元

房事公開講！高雄同事不戰南北只戰機能 鋭揚捷仕堡羨煞購屋族！

網友心聲小七聽到了！ 超商土司經典口味霸氣登場　一鋪貨就搶光想吃動作要快

老舊大樓拉皮缺經費　資源共享服務幫管委會籌資金

便利商店x上班族x掌握高效率！忙碌生活的救贖，吃餃子就對了

敦煌石窟一級畫師黃河　只在東森購物獨家授權3幅畫作

大陸食品通路商來台大採購　最愛休閒食品、鳳梨這2味

全台首例！查處鬥毆不力　雲林縣警局長黃勢清記過2次

大里「低收姊妹花」擦撞聯結車　姊脫困輪下…絕望悲喊：我的眼睛！

黃河、溫貞菱情侶檔私下隨便穿　為Paul Smith合體盛裝

東吳精算中心很威　新壽贊助540萬還加碼每年100萬獎學金搶才

會李克強談外商投資法　蕭萬長：大陸給台商「兩層保障」

激推好用「旅日凶宅網」！殺人手法曝光　網一查中獎：住到同一間！

正妹記者王乃伃與吳宇舒尪爆「差17歲」婚外情！跑韓國瑜狂曬甜照...坎坷背景曝

菊花炸裂！醫驚見「18種超狂物」塞肛：用手摳不出來

中職／卡娜赫拉小動物P助＆amp;粉紅兔兔　將為桃園開球

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

超商土司經典口味霸氣歸隊！

星巴克「台灣限定石虎杯」萌翻！

茂谷柑皮薄難剝　達人教正確剝皮..

小美冰淇淋變牛奶　超商第2件6..

超狂福袋！吃牛排+抽購屋金40..

涮涮鍋用銅板價　吃宜蘭現流活海..

4女星產後更火辣！粉絲嘆不科學

這家全聯「業績爆棚」冠全台！

超商單品咖啡新霸主年賣千萬杯！

買水中獎！小7、全家開出5組特..

物品塞嘴更危險！326紫色癲癇..

敦煌石窟一級畫師黃河來台交流

好市多鮮乳漲價！網驚：義美也漲

更多熱門

相關新聞

現煮乾拌麵排行出爐第3名都是它

台灣人超愛吃麵食！根據統計，去年台灣速食麵產值已達破百億業績，除了泡麵依舊熱銷外，現煮乾拌麵產品更是如雨後春筍般推出，並有越來越多名人代言。其中，家樂福販售的品項就多達近百個，而業者也統計了前三名排行榜。

全聯15款抹茶甜點期間限定登場！

「高雄10大好物」全聯開賣　韓國瑜有點糗

聞香！現代版柑仔店秘密武器熱銷

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三回家玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

播太多韓國瑜新聞！NCC重罰中天100萬

好市多衛生紙　他警告：使用前三思

棄嬰生母找到了！20歲小媽媽丟女兒　被逮時淡定自在

英勇男背後霸氣一拳　持刀男秒被打趴

許淑淨用藥遭禁賽

貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃海軍女下士

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

兄弟解約艾銳克　伯納：太重個人表現

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

後悔放棄！張軒睿告白：我喜歡Selina

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面