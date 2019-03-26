百元抽BMW！超商「週年禮物袋」祭出3台車　萊爾富限90萬份

▲萊爾富「30週年禮物袋」最大獎抽BMW。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼推出百元福袋後，萊爾富為回饋消費者支持，再推出限量90萬份的百元「30週年禮物袋」，內含商品與贈品外還有抽獎券，有機會可抽到BMW百萬名車或是百萬現金等好禮，預計又將引發網友討論熱潮。

目前在全台擁有近1400間門市的萊爾富，今年已是成立30週年，因此為感謝廣大消費者支持，即日起至5月7日止，推出限量的「30週年禮物袋」，每袋售價100元，內含的商品與贈品總價值最高逾千元，其中包含5種組合的零食飲料、隱藏版贈品與抽獎券。

萊爾富指出，30週年禮物袋大獎祭出頂級名車BMW318i（市價159萬元）、TOYOTA Sienta（市價69.9萬元）與TOYOTA YARIS（市價64.9萬元），共三台汽車，且憑抽獎券序號於活動官網登錄，還可參加第二次抽獎，有機會獲得百萬現金，另加碼逾萬份隱藏版贈品。

萊爾富表示，觀察民眾喜愛以百元鈔票試試手氣，因此除了祭出3台汽車與百萬現金外，還推出新台幣10萬元現金3名、gogoro2，以及LV 錢包、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、Apple iPoine XR等夢幻好禮，獎項總價近千萬，預計這次活動可帶動業績成長一成。

另外，全家會員107年度累積的點數，也即將於3月底到期。因此，為鼓勵消費者兌換點數，業者在官方APP上推出一系列「Lucky好運券」活動，使用1000～3000點即可參與活動，有機會可抽到現金折價券，以及Switch單主機、Dyson圓筒式吸塵器等好禮。同時，所有參與點數投注的會員，都可再加碼參與Gogoro機車抽獎。