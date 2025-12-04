　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

三商炸雞「雞腿酷滋桶」下殺49折　酥炸棒腿現省50元

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞年終慶優惠開跑。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

三商炸雞即日起到12月22日舉辦「最炸年終慶」活動，人氣雞腿酷滋桶下殺49折，特價只要199元，還有「炸雞買3送3」、「棒腿現省50元」。另外，繼光香香雞即日起連4天也有炸雞買1送1優惠。

三商炸雞年終慶活動限時19天，原價410元的「雞腿酷滋桶」特價199元，下殺49折，內含2隻酷樂雞腿及1斤重的滋汁腿排塊；「灑粉酥炸棒腿」特價99元，現省50元；「炸雞買3送3」買3隻墨西哥醬辣雞腿送3塊義式炸雞，義式炸雞可選辣或不辣，以上優惠內用、外帶皆適用。

三商i美食會員還有專屬回饋，12月19日前於APP使用3點即可兌換優惠券，享雞腿酷滋桶197元、灑粉酥炸棒腿97元，優惠券使用期限至12月22日，適用內用、外帶。

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞限時4天買1送1。

繼光香香雞買「香香炸雞XL」1份送「香香炸雞L」兌換券1張，加價52元可再獲得海苔墨魚甜不辣1份，活動只到12月7日。

香香炸雞L兌換券限12月8日至明年1月4日使用，加價99元還可升級為「經典2號餐（香香炸雞XL+蒜脆杏鮑菇）；加價115元則可多吃「原味樂薯+海苔墨魚甜不辣」。

繼光香香雞「寄雞炸炸」回饋活動持續，加入會員並購買寄炸套票，可獲得10+2張「香香炸雞L」票券，購買日起算1年有效，還可跨店取餐、轉贈親友；業者提醒，主商品10張電子票券全數使用完畢後（含已轉贈），將主動派發贈品券2張。

 【你可能也想看】

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／AAA首批藝人抵達！　高雄機場直擊
台大生染肺結核　石崇良：匡列900名接觸者
女兒看起來怪怪！劉雨柔見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎
王仁甫女兒19歲！慶生規格曝　季芹：未來她的另一半傷腦筋囉
明星國中14歲女學生5樓墜落　教育局曝現況
LINE Pay Money上線　他1活動「賺了300塊」：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

三商炸雞「雞腿酷滋桶」下殺49折　酥炸棒腿現省50元

7-11新推「蜜金桔霜淇淋」　聯名《客家廚房2》限時買2送2

好市多傳台中展第3店「落腳海線」　業者低調：積極評估

bb.q聯名《RO仙境傳說》套餐送虛寶　4門市變身期間限定主題店

超商推「吉伊卡哇」延世大學生乳包　量販搶先開賣aespa辛拉麵

必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」　華盛頓州立大學20年研發培育

全聯門市12/5起聽不到「福利熊組曲」　相信音樂聖誕歌替代

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊　收納籃、娃包、快煮壺都有

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

三商炸雞「雞腿酷滋桶」下殺49折　酥炸棒腿現省50元

7-11新推「蜜金桔霜淇淋」　聯名《客家廚房2》限時買2送2

好市多傳台中展第3店「落腳海線」　業者低調：積極評估

bb.q聯名《RO仙境傳說》套餐送虛寶　4門市變身期間限定主題店

超商推「吉伊卡哇」延世大學生乳包　量販搶先開賣aespa辛拉麵

必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」　華盛頓州立大學20年研發培育

全聯門市12/5起聽不到「福利熊組曲」　相信音樂聖誕歌替代

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊　收納籃、娃包、快煮壺都有

韓星振永苦練中文開唱！　他一聽驚嚇：發音比本地人還標準

LINE Pay Money上線捷報　23小時爆逾56萬帳戶開通

左轉進金門大學！大一男「撞飛直行騎士」　同校學長重傷送醫搶救

遭快艇突襲送回家　保羅視訊「空拋之城」葛瑞芬、小喬丹

台積電很操？工程師曝「可用手機、工時下降、不用on call」

斷言「房市最差時刻已過」　北市仲介公會：2026價跌量出

醫美診所評鑑改「輔導認證」　台大院長喊話相關醫學會：拿出決心

李四川投入選新北時程達共識？　蔣萬安笑了：我們心有靈犀

陳柏毓點破職棒殘酷真相　明年目標盼get到大聯盟門檻

陸90後10億身家投資人公開徵婚　自稱「戀愛腦」立志超越巴菲特

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

消費熱門新聞

好市多又一家「停車場收費」　業者證實

必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

超商連5天「買1送1」懶人包

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」

全聯12/5起聽不到「福利熊主題曲」

超商推獨家「吉伊卡哇生乳包」　量販搶先開賣aespa辛拉麵

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

好市多傳台中展店　業者低調：積極評估

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

可口可樂、雪碧200mL mini迷你罐登場全台7-ELEVEN

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

更多熱門

相關新聞

烤鴨品牌「鴨覓」進駐微風南山

烤鴨品牌「鴨覓」進駐微風南山

御嵿集團旗下新潮烤鴨品牌「鴨覓」進駐微風南山，12月18日至21日試營運，12月22日正式開幕。

bb.q聯名《RO仙境傳說》套餐送虛寶　4門市變身期間限定主題店

bb.q聯名《RO仙境傳說》套餐送虛寶　4門市變身期間限定主題店

米其林入選餐廳「在來碗粿米糕」12/31熄燈

米其林入選餐廳「在來碗粿米糕」12/31熄燈

必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

德克士開賣「黃金龍蝦Q蝦堡」　加碼2款新點心

德克士開賣「黃金龍蝦Q蝦堡」　加碼2款新點心

關鍵字：

美食情報美食雲三商炸雞繼光香香雞

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面