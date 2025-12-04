三商炸雞「雞腿酷滋桶」下殺49折　酥炸棒腿現省50元

▲三商炸雞年終慶優惠開跑。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

三商炸雞即日起到12月22日舉辦「最炸年終慶」活動，人氣雞腿酷滋桶下殺49折，特價只要199元，還有「炸雞買3送3」、「棒腿現省50元」。另外，繼光香香雞即日起連4天也有炸雞買1送1優惠。

三商炸雞年終慶活動限時19天，原價410元的「雞腿酷滋桶」特價199元，下殺49折，內含2隻酷樂雞腿及1斤重的滋汁腿排塊；「灑粉酥炸棒腿」特價99元，現省50元；「炸雞買3送3」買3隻墨西哥醬辣雞腿送3塊義式炸雞，義式炸雞可選辣或不辣，以上優惠內用、外帶皆適用。

三商i美食會員還有專屬回饋，12月19日前於APP使用3點即可兌換優惠券，享雞腿酷滋桶197元、灑粉酥炸棒腿97元，優惠券使用期限至12月22日，適用內用、外帶。

▲繼光香香雞限時4天買1送1。

繼光香香雞買「香香炸雞XL」1份送「香香炸雞L」兌換券1張，加價52元可再獲得海苔墨魚甜不辣1份，活動只到12月7日。

香香炸雞L兌換券限12月8日至明年1月4日使用，加價99元還可升級為「經典2號餐（香香炸雞XL+蒜脆杏鮑菇）；加價115元則可多吃「原味樂薯+海苔墨魚甜不辣」。

繼光香香雞「寄雞炸炸」回饋活動持續，加入會員並購買寄炸套票，可獲得10+2張「香香炸雞L」票券，購買日起算1年有效，還可跨店取餐、轉贈親友；業者提醒，主商品10張電子票券全數使用完畢後（含已轉贈），將主動派發贈品券2張。