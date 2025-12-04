　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商咖啡珍奶「買2送2」　周末五六日「省錢優惠」懶人包

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲迎接周末，超商推出咖啡、茶飲優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末五六日，超商紛紛祭出省錢優惠，7-ELEVEN 門市特選美式及拿鐵、黑糖珍珠撞奶「買2送2」，APP也有特大濃萃美式「買12送12」。全家即日起至12月9日，新品白烏龍茶、鮮露紅茶皆「買1送1」，也可製作成奶茶；同時還有周末精選夯品「買1送1」。

▲▼7-11精品咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11精品咖啡「買2送2」。（圖／7-11提供）

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11即日起至12月7日，多款CITY CAFE咖啡、CITY TEA 飲料「買2送2」：

・特選美式買2送2，5折（原價65元／杯）。

・特選拿鐵買2送2，5折（原價80元／杯）。

・黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元／杯）。

・大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元／杯）。

・大杯精品美式買2送2，5折（原價100元／杯）。

・茶凍／蜂蜜系列指定飲品「買1送1」，可選冰鑲花茶凍金焙烏龍、冰茶凍梔子花青茶、冰甜杏凍金焙烏龍、冰輕烏龍茶凍、冰蜂蜜金焙烏龍。

●「聖誕購物趴」雙12優惠

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至12月12日，推出「歡慶聖誕購物趴1212優惠組」活動：

・CITY CAFE特大濃萃美式，買12送12（每日限量1.5萬組）。 

・CITY CAFE特大濃萃拿鐵，26杯1212元（10萬組）。

・CITY CAFE特大厚乳拿鐵，23杯1212元（10萬組）。

・CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選32杯1212元 （5萬組）。

・CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選36杯1212元（5萬組）。

・CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選26杯1212元（5萬組）。

▼7-11即日起至12月12日，指定咖啡買12送12。（圖／業者提供）

●一起品茶趣

7-11每月7日「一起品茶趣」，12月7日至12月9日在「OPENPOINT行動隨時取」推出優惠：

・珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元／杯）。

・琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元／杯）。

・珍珠焙火烏龍4杯200元（原價75元／杯）。

・香鑽水果茶4杯190元（原價70元／杯）。

・青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅4杯160元（原價60元／杯）。

▼7-11連續3天「一起品茶趣優惠」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

●新品茶飲買1送1

全家「AI科技煮茶」技術導入全台1000間店，新品4款現煮精品茶、4款奶茶，即起至12月9日，門市同系列任選「買1送1」：

・白烏龍茶買1送1，5折（原價40元／杯）。

・鮮露紅茶買1送1，5折（原價40元／杯）。

・白烏龍醇奶茶買1送1，5折（原價55元／杯）。

・鮮露醇奶茶買1送1，5折（原價55元／杯）。

全家APP「隨買跨店取」也同步推出「買5送5」限時優惠，每位會員限購2組，兌換期限至2026年3月31日。

▲全家Let’s Tea即日起至12月9日，新品現煮茶原茶、奶茶「買1送1」。（圖／業者提供）

●康康5買1送1

全家12月5日至12月7日「康康5」精選買1送1：

・WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕買1送1，5折（原價40元）。

・FMC南非國寶茶買1送1，5折（原價30元）。

・農心辣白菜泡菜拉麵（袋麵）買1送1，5折（原價49元）。

・樺達硬喉糖檸檬薄荷買1送1，5折（原價42元）。

▼全家精選商品買1送1。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●即日起至12月23日門市優惠：

・大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・大杯巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，5折（原價1杯79元）。

・紅玉紅茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・四季春青茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・桂圓紅棗茶，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・黑糖薑茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・大杯摩卡咖啡，買1送1，5折（原價1杯70元）。

・醇脆黑糖拿鐵，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・橙香美式，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・橙香拿鐵，買1送1，5折（原價1杯45元）。

▲萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

●萊爾富APP即日起至12月23日：

・大杯特濃美式，買20送20，5折（原價1杯55元）。

・大杯特濃拿鐵，買20送18，53折（原價1杯65元）。

★OKmart

OKmart 黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、阿華田、焙茶拿鐵、抹茶拿鐵等暖飲，推出「兩杯99元優惠」。

12月5日OKCAFE 特大杯莊園美式、莊園拿鐵、極淬莊園系列，也推出「同品項買2送1」。

▼OKCAFE指定品項「買2送1」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠，OKCAFE。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！
財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！　他看IG內容勸：是警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】打造風味探索新體驗　選酒×輕酒吧「黑松酒覓」正式開幕

超商咖啡珍奶「買2送2」　周末五六日「省錢優惠」懶人包

三商炸雞「雞腿酷滋桶」下殺49折　酥炸棒腿現省50元

7-11新推「蜜金桔霜淇淋」　聯名《客家廚房2》限時買2送2

好市多傳台中展第3店「落腳海線」　業者低調：積極評估

bb.q聯名《RO仙境傳說》套餐送虛寶　4門市變身期間限定主題店

超商推「吉伊卡哇」延世大學生乳包　量販搶先開賣aespa辛拉麵

必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」　華盛頓州立大學20年研發培育

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

【廣編】打造風味探索新體驗　選酒×輕酒吧「黑松酒覓」正式開幕

超商咖啡珍奶「買2送2」　周末五六日「省錢優惠」懶人包

三商炸雞「雞腿酷滋桶」下殺49折　酥炸棒腿現省50元

7-11新推「蜜金桔霜淇淋」　聯名《客家廚房2》限時買2送2

好市多傳台中展第3店「落腳海線」　業者低調：積極評估

bb.q聯名《RO仙境傳說》套餐送虛寶　4門市變身期間限定主題店

超商推「吉伊卡哇」延世大學生乳包　量販搶先開賣aespa辛拉麵

必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」　華盛頓州立大學20年研發培育

青年買房壓力大？預算2千萬內成主流　政策成關鍵助力之一

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

永慶加盟四品牌高雄經管會　贊助高雄市青年局40萬元

日本「中部國際醫療中心」首度來台參展　賴總統感謝力挺台灣

變態韓男畸戀國中少女　醋勁爆發惹殺機！約汽旅「瘋狂猛砍」墜樓

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

消費熱門新聞

好市多又一家「停車場收費」　業者證實

必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

超商連5天「買1送1」懶人包

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」

全聯12/5起聽不到「福利熊主題曲」

超商推獨家「吉伊卡哇生乳包」　量販搶先開賣aespa辛拉麵

三商炸雞「雞腿酷滋桶」下殺49折　酥炸棒腿現省50元

好市多傳台中展店　業者低調：積極評估

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

可口可樂、雪碧200mL mini迷你罐登場全台7-ELEVEN

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

更多熱門

相關新聞

7-11新推「蜜金桔霜淇淋」限時買2送2

7-11新推「蜜金桔霜淇淋」限時買2送2

7-ELEVEN合作金鐘獎節目《廚師的迫降-客家廚房2》聯名推出「蜜金桔霜淇淋」，以「橙香雪貝」霜淇淋為基底，免費升級「加入在地客家蜜金棗，淋上香桔汁醬」，12月10日起至2026年1月6日限量開賣，每周五六日指定支付可享「買1送1」，12月8日至12月10日搶先在OPENPOINT APP行動隨時取推出「買2送2」優惠券。

超商推獨家「吉伊卡哇生乳包」　量販搶先開賣aespa辛拉麵

超商推獨家「吉伊卡哇生乳包」　量販搶先開賣aespa辛拉麵

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊

超商連5天「買1送1」懶人包

超商連5天「買1送1」懶人包

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

關鍵字：

咖啡優惠超商優惠7-11全家萊爾富OKmart

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面