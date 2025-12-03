超市咖啡限今天「買2送3」　超商連5天泡麵飲料下殺

▲美廉社限時一天咖啡「買2送3」，自帶杯再省5元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

美廉社今（3）日推出大杯美式、拿鐵「買2送3」，黑糖奶茶、精品可可也有「買1送1」。萊爾富12月3日至12月7日，連續5天泡麵、飲料「買1送1」；全家同步推限時5天「會員限定優惠」，Let’s Café特濃美式、拿鐵「任選兩杯79元」，多款零食飲品也下殺。

★美廉社

美廉社每月3日推出「三商咖啡日」，12月3日限定一天優惠，凡購買大杯濃萃美式、濃萃拿鐵即享「買2送3」；苦甜的喬名精品迦納可可、沖繩黑糖奶茶也有「買1送1」，寄杯可兌換期限至12月24日，每會員限購5組，自備環保杯還可再省5元，數量有限，售完為止。12月5日起，美廉社再推出聖誕節限定款咖啡杯。

▼美廉社12月3日限定「咖啡買2送3」。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富12月3日至12月7日推出「限時殺5日」優惠，多款熱銷商品下殺，包括人氣健達奇趣蛋「任選2件69元」；冰鎮果茶650ml「任選2件45元」；阿奇儂×初鹿牧場牛奶雪糕系列（煉乳冰沙、醇熟蜂蜜雪糕）買1送1。泡麵控也有農心辛拉麵、農心辛辣白菜風味麵，通通「買1送1」，味味A排骨雞風味乾麵「第2件10元」。

飲品與零食類同樣祭出優惠，舒味思萊姆口味氣泡水500ml「買1送1」；yamayoshi山葵烤牛肉風味洋芋片原價45元，特價「2件55元」；強烈196°C調酒系列（350ml／500ml）同容量「任選買2送1」。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼萊爾富「限時殺5日」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



★全家

全家便利商店12月3日至12月7日，同步限時5天推出「會員限定優惠」。飲品部分，Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵「任選兩杯79元」、經典冰磚拿鐵「兩杯99元」，Let’s Tea仙女紅茶「第二杯10元」；愛喝茶的族群可選純喫茶指定品項，任選四件75折。

零食、飲料、冰品同樣回饋滿滿，味味A炒泡麵川香椒麻風味、竹炭天然鹼性水2.5L、可口可樂纖維＋，通通「買1送1」。77新貴派金黃焦糖花生威化棒「買2送1」等於三件40元；31BR冰淇淋指定品相「任選買1送1」，等於任選兩件99元。

生活用品也祭出超值組合，「甘味人生鍵力肽關鍵按摩霜」買1送1，兩件只要780元；白蘭「含熊寶貝大自然馨香洗衣精」同樣「買1送1」，兩件158元入手。

主食類則有大武山鮮蛋原價79元，特價「兩盒139元」、哈遜堡蒜味香腸「買1送1」等於兩包190元。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）