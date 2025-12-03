7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊　收納籃、娃包、快煮壺都有

▲7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購、集點活動，以「實用生活用品」、「療癒配件」兩大主題開發，共86款周邊，其中22款為7-11獨家開發銷售，最低199元起，皆為限量。像是純白色領軍的收納籃、立體造型存錢筒、化妝鏡等，也適合作為聖誕節交換禮物清單。

▲7-ELEVEN 推出全新一波「Miffy70周年紀念」86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

萌翻全球的Miffy米飛兔來自荷蘭，此波周邊與好朋友Boris 共同亮相，周邊以Miffy繪本中的簡約童趣風格為主，延續了一貫經典白色Miffy為主，低調不搶眼的風格，融入各種生活場景。

▲純白色系「收納籃3入組」每組699元。（圖／記者林育綾攝）

居家療癒周邊，像是以純白色系領軍的「收納籃3入組」每組699元，有大中小3種尺寸；而立體造型存錢筒有Miffy、Boris款兩款，同樣每款699元；「不鏽鋼快煮壺」為義大利品牌Giaretti 2L雙層304不鏽鋼內膽，售價1099元；其他還有「智慧感應垃圾桶」499元、限量「Miffy & Boris 餐具系列」299元。

▼立體造型存錢筒有Miffy、Boris款兩款。（圖／記者林育綾攝）



娃娃控也有多款尺寸、樣式的Miffy可收藏，「限量皇冠米飛抱枕」449元，居家或上班當靠枕都適合。其他還有「30公分限量Boris抱米飛絨毛玩偶」699元，還有時下最潮流的娃包「限量透明收納小包」299元，有黑格紋、黃格紋2款可選，可搭配「限量絨毛小吊飾」399元，「限量馬卡龍絨毛玩偶」749元。

▲▼玩偶控有多款可選擇。（圖／記者林育綾攝）

其他還有「限量大頭矽膠零錢包」可裝耳機、零錢，矽膠材質好清洗，售價199元。「限量晚安派對系列鑰匙圈(共6款)」同樣199元。

▲▼「限量大頭矽膠零錢包」、「晚安派對系列鑰匙圈」皆為199元。（圖／記者林育綾攝）

另外，呼應Miffy家鄉為鬱金香之都荷蘭，此次7-ELEVEN推出「Miffy鬱金香蕾絲手提包/肩背包」與「Miffy花朵蕾絲肩背包」，售價599元至799元，結合立體花朵圖樣與經典頭像，外出超搶眼。「Miffy 21吋線條防撞行李箱」1699元，搭配「Miffy行李收納袋3入組」499元有三種尺寸，讓行李箱視覺整齊劃一，視覺更添療癒。

▲「Miffy 21吋線條防撞行李箱」。（圖／記者林育綾攝）

▼搭配「Miffy行李收納袋3入組」讓行李箱視覺整齊。（圖／業者提供）

7-ELEVEN同步推薦妝點房間、租屋處像是「開心米飛擦手巾」249元、「米飛去郊遊地墊」499元，卸妝洗臉或休息還能搭配「大臉米飛眼罩」199元、「限量絨毛髮圈/髮夾」129元、「立體造型髮帶」299元，宅家也要寵愛自己。

▲▼票卡夾、3C用品也有療癒Miffy。（圖／記者林育綾攝）

看準Miffy米飛兔粉絲族群廣泛，尤其又以女性族群最受到歡迎，同步打造實用的「保溫杯」、「繽紛票卡夾」及「桌面旋轉收納盒」等實用辦公桌必備用品。同步還有超可愛的「線條大頭肩背包」、「漫遊絨毛背包」，適合秋冬搭配穿搭。

▲限量「Miffy & Boris 餐具系列」299元。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 「Miffy70周年紀念」快閃購自12月10日下午3點開跑。（圖／業者提供）



7-ELEVEN全店「Miffy70周年紀念」精品快閃購活動，自12月10日下午3點起至12月31日，會員不限消費金額報手機直接買，明年1月1日下午3點起至2月24日集點購，uniopen會員期間限定消費滿40元贈1點，集點活動電子點數，集滿6點可加價購1款。

★全家聖誕季

▲全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

全家聖誕季將於11月26日至2026年1月6日登場，推出多款節慶限定商品，包括超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋、升級版聖誕樹置物盒、聖誕花圈與香氛禮盒。

▲「純白雪景聖誕樹置物盒」、「聖誕花圈」，還可搭配Care Bears聖誕別針。（圖／業者提供）

今年夢幻組合為「純白雪景聖誕樹置物盒」（299元）與「聖誕花圈」（249元），可搭配「Care Bears聖誕別針」（每款79元，加購價65元），創造專屬聖誕裝飾風景。「Care Bears冬日暖心時光」活動同步登場，購買指定飲品滿兩件可加價59元換購植絨公仔吊飾，或加價89元換購絨毛飲料提袋，療癒造型陪你過冬。

同時推出「褲褲兔福袋」與「迪士尼款福袋」，售價皆為499元，內容包含絨毛包、便利貼、原子筆、磁鐵與迷你編織袋等實用小物，設計可愛又實用，成為交換禮物熱門之選。

▲全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

此外，多款人氣IP水晶球同步登場，集結帕恰狗、雙星仙子、褲褲兔、101忠狗、瑪麗貓等角色，購買指定商品即可用149元加購「經典款水晶球」，或299元入手「絨毛套水晶球」。

另有多項品牌聯名滿額贈活動，如購買明治、好時、可口可樂、金莎、健達等指定商品，可獲贈限定水晶球、馬克杯或陶瓷盤等節慶好禮。