　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊　收納籃、娃包、快煮壺都有

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購、集點活動，以「實用生活用品」、「療癒配件」兩大主題開發，共86款周邊，其中22款為7-11獨家開發銷售，最低199元起，皆為限量。像是純白色領軍的收納籃、立體造型存錢筒、化妝鏡等，也適合作為聖誕節交換禮物清單。

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 推出全新一波「Miffy70周年紀念」86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

萌翻全球的Miffy米飛兔來自荷蘭，此波周邊與好朋友Boris 共同亮相，周邊以Miffy繪本中的簡約童趣風格為主，延續了一貫經典白色Miffy為主，低調不搶眼的風格，融入各種生活場景。

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲純白色系「收納籃3入組」每組699元。（圖／記者林育綾攝）

居家療癒周邊，像是以純白色系領軍的「收納籃3入組」每組699元，有大中小3種尺寸；而立體造型存錢筒有Miffy、Boris款兩款，同樣每款699元；「不鏽鋼快煮壺」為義大利品牌Giaretti 2L雙層304不鏽鋼內膽，售價1099元；其他還有「智慧感應垃圾桶」499元、限量「Miffy & Boris 餐具系列」299元。

▼立體造型存錢筒有Miffy、Boris款兩款。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

娃娃控也有多款尺寸、樣式的Miffy可收藏，「限量皇冠米飛抱枕」449元，居家或上班當靠枕都適合。其他還有「30公分限量Boris抱米飛絨毛玩偶」699元，還有時下最潮流的娃包「限量透明收納小包」299元，有黑格紋、黃格紋2款可選，可搭配「限量絨毛小吊飾」399元，「限量馬卡龍絨毛玩偶」749元。

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼玩偶控有多款可選擇。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

其他還有「限量大頭矽膠零錢包」可裝耳機、零錢，矽膠材質好清洗，售價199元。「限量晚安派對系列鑰匙圈(共6款)」同樣199元。

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「限量大頭矽膠零錢包」、「晚安派對系列鑰匙圈」皆為199元。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

另外，呼應Miffy家鄉為鬱金香之都荷蘭，此次7-ELEVEN推出「Miffy鬱金香蕾絲手提包/肩背包」與「Miffy花朵蕾絲肩背包」，售價599元至799元，結合立體花朵圖樣與經典頭像，外出超搶眼。「Miffy 21吋線條防撞行李箱」1699元，搭配「Miffy行李收納袋3入組」499元有三種尺寸，讓行李箱視覺整齊劃一，視覺更添療癒。

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「Miffy 21吋線條防撞行李箱」。（圖／記者林育綾攝）

▼搭配「Miffy行李收納袋3入組」讓行李箱視覺整齊。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／業者提供）

7-ELEVEN同步推薦妝點房間、租屋處像是「開心米飛擦手巾」249元、「米飛去郊遊地墊」499元，卸妝洗臉或休息還能搭配「大臉米飛眼罩」199元、「限量絨毛髮圈/髮夾」129元、「立體造型髮帶」299元，宅家也要寵愛自己。

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼票卡夾、3C用品也有療癒Miffy。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

看準Miffy米飛兔粉絲族群廣泛，尤其又以女性族群最受到歡迎，同步打造實用的「保溫杯」、「繽紛票卡夾」及「桌面旋轉收納盒」等實用辦公桌必備用品。同步還有超可愛的「線條大頭肩背包」、「漫遊絨毛背包」，適合秋冬搭配穿搭。

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲限量「Miffy & Boris 餐具系列」299元。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 再度推出全新一波「Miffy70周年紀念」精品快閃購，共86款周邊。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 「Miffy70周年紀念」快閃購自12月10日下午3點開跑。（圖／業者提供）

7-ELEVEN全店「Miffy70周年紀念」精品快閃購活動，自12月10日下午3點起至12月31日，會員不限消費金額報手機直接買，明年1月1日下午3點起至2月24日集點購，uniopen會員期間限定消費滿40元贈1點，集點活動電子點數，集滿6點可加價購1款。

★全家聖誕季

▲▼全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

▲全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

全家聖誕季將於11月26日至2026年1月6日登場，推出多款節慶限定商品，包括超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋、升級版聖誕樹置物盒、聖誕花圈與香氛禮盒。

▲▼全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

▲「純白雪景聖誕樹置物盒」、「聖誕花圈」，還可搭配Care Bears聖誕別針。（圖／業者提供）

今年夢幻組合為「純白雪景聖誕樹置物盒」（299元）與「聖誕花圈」（249元），可搭配「Care Bears聖誕別針」（每款79元，加購價65元），創造專屬聖誕裝飾風景。「Care Bears冬日暖心時光」活動同步登場，購買指定飲品滿兩件可加價59元換購植絨公仔吊飾，或加價89元換購絨毛飲料提袋，療癒造型陪你過冬。

同時推出「褲褲兔福袋」與「迪士尼款福袋」，售價皆為499元，內容包含絨毛包、便利貼、原子筆、磁鐵與迷你編織袋等實用小物，設計可愛又實用，成為交換禮物熱門之選。

▲▼全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

▲全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

此外，多款人氣IP水晶球同步登場，集結帕恰狗、雙星仙子、褲褲兔、101忠狗、瑪麗貓等角色，購買指定商品即可用149元加購「經典款水晶球」，或299元入手「絨毛套水晶球」。

另有多項品牌聯名滿額贈活動，如購買明治、好時、可口可樂、金莎、健達等指定商品，可獲贈限定水晶球、馬克杯或陶瓷盤等節慶好禮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中男渾身血倒街頭亡　警封鎖現場
台中男狂喝20包毒咖啡　跳進游泳池對2童扣板機
快訊／民進黨新任發言人出爐　3人備戰2026大選辭黨職
快訊／PLG重大改制！陳建州今正式宣布
中國男持刀闖「東京迪士尼飯店」！　狂揮20cm菜刀
新黨衝民進黨中央抗議　大馬路狂丟衛生紙砸到員警、路過民眾
陳佩琪：賴清德案底不少　搜一下搞不好也有清涼照、woman資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊　收納籃、娃包、快煮壺都有

好市多又一家「停車場收費」　業者證實：逐步取消免費

「每一口都有氣」被網友點名最剛好！可口可樂、雪碧200mL mini迷你罐登場全台7-ELEVEN

超市咖啡限今天「買2送3」　超商連5天泡麵飲料下殺

快訊／全聯「鯛魚排」廠商發出聲明　送交第3方檢測結果出爐

雙12電商開打！年末必搶優惠　電暖器買一送一、專櫃保養品1212元

芯聚苑推港點吃到飽　35道菜色無限續點「每人699元」

全聯「12元搶爆品」AirPods入列！7-11下單回饋2千、抽120杯咖啡

超商珍奶買2送2！雙12咖啡「買12送12」　新一波寄杯優惠一次看

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊　收納籃、娃包、快煮壺都有

好市多又一家「停車場收費」　業者證實：逐步取消免費

「每一口都有氣」被網友點名最剛好！可口可樂、雪碧200mL mini迷你罐登場全台7-ELEVEN

超市咖啡限今天「買2送3」　超商連5天泡麵飲料下殺

快訊／全聯「鯛魚排」廠商發出聲明　送交第3方檢測結果出爐

雙12電商開打！年末必搶優惠　電暖器買一送一、專櫃保養品1212元

芯聚苑推港點吃到飽　35道菜色無限續點「每人699元」

全聯「12元搶爆品」AirPods入列！7-11下單回饋2千、抽120杯咖啡

超商珍奶買2送2！雙12咖啡「買12送12」　新一波寄杯優惠一次看

白徵召陳琬惠選宜蘭遭綠酸爆　國民黨：藍白3候選人有整合共識

陸轎車違規迴轉被裝甲車撞！彈飛後車身變形　交警：車主負全責

快訊／台中男渾身血倒街頭亡　受到刀傷...警封鎖現場調查中

55688集團20周年首位代言人楊祐寧　「一直都在，無處不載」廣告登場

韓國瑜、美NED會長等評選　印尼PBHI獲頒第20屆亞洲民主人權獎

PP-3531艇正式加入恆春海巡隊　強化守護國境之南

見到5年前救援瀕死孤兒海豹　他驚喜：你帶寶寶來啦！

助光復街區再發光！花蓮推「點亮店家」　五股賀聖宮行動支持

漫步山水與茶香！「龍潭一日遊」推薦　必嚐洋流咖啡、客家牛汶水

深耕社區、培養小志工　南投口腔癌防治獲評「防治力績優」第3名

【宣判結果】「32元回收電鍋」送拾荒嬤！　清潔員涉貪污一審判決出爐

消費熱門新聞

好市多又一家「停車場收費」　業者證實

超商連5天「買1送1」懶人包

全聯「鯛魚排」廠商發出聲明：未檢出動物用藥

芯聚苑推港點吃到飽

脆薯、QQ球買一送一！肯德基雙12優惠　蛋撻禮盒送雞塊

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

7-11咖啡買7送7　全家限1天買30送30

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

可口可樂、雪碧200mL mini迷你罐登場全台7-ELEVEN

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

全家新推「開心果霜淇淋」　獨家聯名奶茶39元

韓星瘋喝「龜記蘋果紅萱」進軍超商

更多熱門

相關新聞

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

迎接12月，超商紛紛推出新一波咖啡、飲品優惠，7-ELEVEN今（2）日起至12月7日，連續6天黑糖珍珠撞奶「買2送2」，同步還有精品咖啡「買7送7」，12月3日起至12月12日更有特大濃萃美式「買12送12杯」。全家即日起至12月9日，指定咖啡「6杯199元」。

7-11咖啡買7送7　全家限1天買30送30

7-11咖啡買7送7　全家限1天買30送30

超商「周末咖啡買1送1」懶人包

超商「周末咖啡買1送1」懶人包

超商周末「買2送2」優惠一次看

超商周末「買2送2」優惠一次看

超商AI科技煮茶　新品買1送1

超商AI科技煮茶　新品買1送1

關鍵字：

Miffy米飛兔Miffy米飛兔7-11周邊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面