好市多又一家「停車場收費」　業者證實：逐步取消免費

▲好市多新莊店停車場改為收費制。（圖／翻攝自好市多官網）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）又一家取消停車免費制，「好市多新莊店」自2017年開幕以來，停車場一直採免費制，卻長期遭附近住戶和上班族占用。網友發現，近日新莊店戶外停車場已增設繳費亭，不少人拍手叫好。好市多也證實，全台門市將陸續導入停車收費，會員消費可折抵，目前仍有5家賣場尚未安裝繳費亭，將會逐步推行。

網友在Threads分享影片表示「新莊好市多停車場的繳費機裝好了」，貼文一出引發熱議，不少人留言「超棒，新莊沒裝繳費機根本就鄰居停車場，沒什麼人有夠難停」、「終於要管制了，有一次下雨天去，發現停室內的都沒雨，還有灰塵，表示很早就進場停整天的」、「早就該裝了」。

附近居民分享，新莊店停車場過去「免費卻難停」，不少車輛一停就是好幾天，甚至車身積滿灰塵，造成真正想購物的客人繞場找不到位。許多網友讚，實施收費制後，可讓車位真正回歸到店的會員，期待未來能改善亂象，讓停車更順暢。

好市多對此證實，為提升會員消費體驗，全台門市正陸續導入停車收費系統，屆時消費金額可折抵停車費。目前有5家分店尚未安裝，分別為台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁、嘉義等分店，雖尚無確定時程，但計畫將逐步推行。