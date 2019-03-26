年賣千萬杯！超商「單品咖啡新霸主」降臨　全家擴大2200店上市

▲全家推出第三波單品咖啡，並自3/27～3/29期間推出會員購買享中杯美式、拿鐵第二杯半價優惠。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

根據統計，台灣咖啡市場與美國、韓國年平均消耗咖啡量相較，台灣仍有三倍成長空間，顯示發展潛力高。對此，超商業者紛紛看好黑金商機，陸續推出單品跟精品咖啡。其中，最早推出單品咖啡的全家便利商店，才推出一年時間就已賣破千萬杯，堪稱超商「單品咖啡霸主」。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人超愛喝咖啡，一年大約可喝掉28.5億杯咖啡，市場規模超過700億元，其中由於超商現煮咖啡具便利性，一直是銷售業績主力，有超過8成的人會在超商購買現煮咖啡，粗估國內四大超商一年至少可賣出5億杯咖啡。台灣人除了越來越愛喝咖啡，也越來越重視咖啡品質。

因此，全家於2017年底率便利商店之先，接連推出兩波限量100%單一產區單品咖啡，首波約9個月賣完，而第二波約6個月，由此可見即使單品咖啡售價較高，但仍有越來越多消費者願意多花錢享受一杯好喝又有質感的咖啡。業者指出，兩波單品咖啡年賣破千萬杯，其中單品嗜好者中有高達6成比例，每天都會到全家買咖啡，顯見咖啡饕客養成計畫奏效。

全家指出，自2015年攜手策略夥伴UCC展開咖啡品質向上計畫，除了咖啡豆、烘豆技術提升外，也投資6億將門市咖啡機逐步更換雙豆槽咖啡機，這四年來帶動咖啡業績成長170%。後續也與UCC合作推出單品咖啡、專利級拿鐵，以及Let’s Café咖啡旗艦店。去年 Let’s café年銷量達1.2億杯，創造40億元營收，其中單品咖啡業績佔整體咖啡業績一成。

看好消費者對單品咖啡需求攀升，全家自3/27起推出第三波100%單一產區單品咖啡–盧安達，並擴大於全台2200門市販售。業者表示，此次推出的盧安達單一產區咖啡豆來自UCC雲林烘豆廠，較過往由日本進口將節省半個月運送時間，使咖啡豆風味、鮮度全面提升，售價為美式50元起、拿鐵60元起。

全家說，四月起也會陸續將所有咖啡豆轉換為台灣在地烘豆，同樣由UCC雲林烘豆廠來供應，而這次再開賣第三波單品咖啡，預估將再帶動整體咖啡業績成長2成。至於Let’s Café咖啡旗艦店目前全台已開出三家，其中咖啡銷量較一般門市高3～5倍，預計今年還會再展店，但由於坪數需60坪以上，所以會再考量是否有適合的商圈跟地點。

另外，小7於2018年1月也有開始在部分門市販售現煮精品咖啡，強調較單品咖啡除了能溯源到產地、品種、處理法之外，更透過國際咖啡品質鑑定師(Q grader)評分80分以上認定。業者指出，今年將擴大經營精品咖啡市場，預計於年底達1000店販售，並於3/27開始在122家門市推出現煮精品咖啡新品「耶加雪夫單一產區精品咖啡」，售價80元。