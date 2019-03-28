韓粉酸怎不管鄭文燦？王浩宇：做事的人不用造神





▲韓國瑜、柯文哲。（圖／合成照）

政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇日前的發言，頻頻槓上高雄市長韓國瑜，引發網友正反論戰，也使他的知名度大增。王浩宇28日在臉書表示，自己之所以不先管桃園市長鄭文燦，是因為「真正努力做事的人，就算沒有新聞台天天造神，還是能被看見。」

「為什麼不先管好鄭文燦？」王浩宇28日上午8時在個人臉書上表示，「這段時間，當我撰文批評韓國瑜時，韓粉總是拿這句話護航。事實上，這段時間我在桃園市政上的努力，並沒有因為韓國瑜而停滯，而最新的民調更證明，真正努力做事的人，就算沒有新聞台天天造神，還是能被看見。」

王浩宇說，「最新的民調顯示，鄭文燦的滿意度高達72.7%、不滿意度僅12.3%，反觀兩個被媒體造神最厲害的市長，柯文哲滿意度46%、韓國瑜44.1%，僅勉強優於墊底的盧秀燕。柯、韓兩人的不滿意度極高，市政成績並不理想。」

王浩宇酸說，「可笑的地方是，這些政治100分、市政0分，整天砲打中央、在兩岸關係起著表態，上任就想著求大位的市長們，卻是未來台灣社會最可能的總統人選。」最後hashtag「#會做事的人無法出頭，我們的國家，真的會更好嗎？」、「#我桃園我驕傲」、「#繼續監督燦哥」。