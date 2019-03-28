「韓國瑜選總統越來越明確！」　李艷秋分析5大跡象





▲高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018年九合一大選期間爆紅，網路聲量至今居高不下，也開始被網友力拱出來選2020，但他卻遲遲沒有正式表態。對此，資深媒體人李艷秋認為，其實「種種跡象的集結，韓國瑜選總統越來越明確」，只是「該不該選？」

李艷秋28日上午根據韓國瑜的言詞行為觀察，分析出5大點，一是傳言韓國瑜選總統後，由妻子李佳芬選高雄市長，韓國瑜明確表示「李佳芬絕不可能，任何情況都不可能」；但對他要不要選總統，他的答覆是「2020到目前都不在考量之列」。如果堅決不選，說法應該是「韓國瑜絕不可能，任何情況都不可能選總統」。

▲韓粉聚集迎接韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

李艷秋說，第二，韓國瑜已經將「貨出去人進來，高雄發大財」的口號升級為「國家安全，人民有錢」，這是國家領導人層級的宣示，而且用字簡潔、韻腳完整，不像倉促隨口之作，「他真的沒在準備嗎？」；第三，以拼命三郎的精神赴星馬港澳大陸搶訂單，許多訂單都是以四年為期，等同宣告「我一天當三天用，一年拼四年的成績」，當外界強烈要求韓國瑜選總統時，高雄鄉親多少能諒解吧？！

李艷秋表示，第四，立委補選，民進黨最熱衷助選的是總統蔡英文和前行政院長賴清德，因為他們要選總統；台北市長柯文哲為八竿子打不著的候選人輔選，因為他要選總統；國民黨助選最賣力的人是韓國瑜，高雄百事待興，韓國瑜卻以非他選區立委能否選上為己任，不覺得很不尋常嗎？

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

至於第五點，李艷秋認為，韓國瑜到東南亞大陸搶訂單之後，馬上要去美國，但看不出此行的經濟效益。柯文哲、朱立倫去美國，因為他們要選總統，韓國瑜只為了多邀幾團僑胞到高雄旅遊，就跑這一趟？沒有別的心思嗎？

再從對民進黨的動作觀察，李艷秋說，「民進黨不能治國，但是會選舉，從總統到議員，全黨目標只有韓國瑜，他們早已認定，韓國瑜就是最終的對手，現在就必須徹底消滅他。區區一名市長，手上沒有國安情治軍隊，但是通匪、一國兩制的紅帽子拼命加給他；其實重點不在他現在會賣高雄，而是定調未來他當總統會賣台灣。」

李艷秋稱，「除了慣用的紅帽，民進黨的附隨組織都開始運作，韓國瑜拿了52億農漁訂單，自家政府卻要修法開罰；電視台多播幾則韓國瑜也不行，罰款之外還要換新聞主管；即使被批評為反民主、反自由，民進黨下手卻越來越重，目的就是在短時間內，讓韓流冷卻成冰川，殊不知，這等同於向韓國瑜施放禮炮，將他越打越紅，而且還給了韓國瑜最重要的參選正當性：民進黨不准高雄發財，必須從中央徹底下架民進黨，台灣才有活路。而這個任務，必須由能擊敗民進黨的人擔起來。所以，韓國瑜選總統，越來越明確。但是，他該不該選？」