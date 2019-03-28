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「我是賣菜郎不是小紅帽」　韓國瑜：未來繼續開大門

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▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜這趟為期6天的拚經濟之旅，總共簽訂契約及MOU合作備忘錄，累積下來的訂單金額已達新台幣53億元，成果相當豐碩，但因行程見中聯辦、國台辦主任劉結一，引發爭議，被罵賣台，可能因此遭陸委會罰50萬。韓國瑜28日返台後表示，「我是賣菜郎 不是小紅帽」，未來會憑著「賣笑不賣身、賣貨不賣台」繼續開大門、走大路、和高雄市民一起大步向前行。

韓國瑜28日在臉書發文表示，賣菜郎回來了，這次帶回約53億的合作備忘錄與訂單，其中包括約38億貨真價實的合約，感謝一路上辛苦奔走、齊心幫忙的朋友、單位、企業與工作人員，這金額說多不多，說少不少，至少讓高雄辛苦勞作的農漁民、花農們能安心享受豐收的喜悅、免於穀賤傷農的擔憂，且在金額外，打開市場、穩定通路也是此行的成果之一，未來只要保持台灣產品的一貫品質，此動輒幾十億的訂單一定源源不斷。

韓國瑜指出，最近這兩趟南南之行，交了很多朋友、也見了許多世面，收穫很多、感觸也很深，姑且不論新加坡、澳門、香港這些已經高度開發的地區，到了深圳才發現，一個40年前的小漁村，如今單單一個城市的GDP就超過整個台灣一半；反觀台灣居然還充斥著「貪汙有理、外銷有罪；召妓可以、招商犯法」等言行一直拖累台灣的民主進步。

韓國瑜提到，回想兩年前「南北菜蟲一起串聯」的潑黑漆，到今天「賣菜賣笑等於賣台」的紅帽子，當年他單槍匹馬都沒怕過那些豺狼虎豹，今天所有想過好日子的高雄市民都和他一起打拼經濟，更不可能被這些牛鬼蛇神給嚇倒；「我是賣菜郎，不是小紅帽，不要以為給我一頂紅帽子，我就怕了這群『以愛台之名、行害台之實』的大野狼」，未來「賣笑不賣身、賣貨不賣台」的賣菜郎還是會繼續開大門、走大路、和高雄市民一起大步向前行。

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關鍵字：韓國瑜,MOU,陸委會,中聯辦,國台辦

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